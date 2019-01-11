看安迪沃荷展林彥君夢露上身

2019年01月11日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

林彥君看安迪沃荷普普展擺出瑪麗蓮夢露招牌動作笑開懷。（陳俊吉攝）

「151」林彥君10日趁工作空檔、看時藝多媒體主辦的「安迪沃荷普普狂想特展」，她特地把自己裝扮得很「時尚」，還自嘲是假文青。10年前「安迪沃荷」來台展覽時因工作忙碌，無緣一睹大師之作，這次獲悉再度來台，特地趁空檔看展，看到瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）畫像時，她還「夢露魂」上身，俏皮比起夢露的經典動作。

林彥君坦言自己不是一個很有藝術氣息的人，平常看展大多是朋友邀約，最怕朋友找她看歷史展，「若完全看不懂，會覺得很可惜。」這次終於有機會一睹安迪沃荷大師之作，還特地起個大早，避開人群。

爸爸擔任保全員

她表示，看過那麼多展覽，印象中最有趣的是在20多歲時，與男性友人看展，結果進去一個房間裡，「門一打開裡頭三面牆上，都掛滿男性生殖器照片，當下嚇一大跳，心想『怎麼都是這個』，由於太過驚嚇，又不好意思跟朋友說，還得故作鎮靜看完，才走出那個小房間。」現在回想起來還覺得滿有趣。

林彥君從小因父母離異，年節盡量不安排出國，可以陪陪家人，她表示，因爸爸擔任大樓保全人員，年節他得一個人守著空蕩蕩的大樓，吃著冰冷的年夜飯，讓她覺得很難過。前幾年開始，除夕夜她會先跟媽媽吃完年夜飯，再與弟弟買熱炒，或從家裡帶一些菜到爸爸工作地方，陪爸爸再吃一次年夜飯。去年為了能多陪爸爸，林彥君在吃完年夜飯後，父女還在大樓裡打桌球，直到爸爸下班一起回家。

她表示，從小跟媽媽住，所以跟爸爸感情較生疏，「印象中他一直是一個人，讓我覺得他很孤單，每次想親近他又不知道要跟他聊什麼？」這幾年因為爸媽關係慢慢修復中，她也開始主動關心、打電話給爸爸，「第一次跟他講電話時實在太緊張，害得我一直拿著話筒，在客廳裡走來走去，就是為了化解緊張氣氛。」沒想到父女第一次講電話，話匣子就關不了，一講講了一個多小時，才掛斷電話。

(中國時報)