米可白扮助產士 教臨演怎麼叫

米可白（右起）、方文琳、林雨宣、林嘉俐一起出席《生生世世》開鏡典禮。

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中國時報
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台視新八點檔《生生世世》10日舉行開鏡典禮，女主角方文琳、林嘉俐、米可白、林雨宣等人劇中飾演4、50年代的助產士，方文琳透露演助產士常遇到害羞的狀況，「例如演產婦的演員必須腳開開，我手要有伸進去的假動作，有次遇到臨演沒帶安全褲，好尷尬，還臨時幫她找。」林嘉俐則遇到更誇張的臨演，對方被指示要穿孕婦裝，結果竟然沒穿內衣內褲。

33歲的米可白結婚4年沒計畫做人，反而毛孩子愈養愈多，已養4隻。雖沒生產經驗，但她笑說，之前上過課，看過很多生產影片，由於每次來拍戲的產婦臨演都不一樣，她還常常指導她們該怎麼「叫」。

米可白難抬頭

米可白自曝不太敢去看婦產科，因為有次健檢時好丟臉，當時剛做完婦科檢查，護理師就跟醫師說：「那個是米可白！」讓她覺得好糗，心想：「可以等我走出去你們再討論嗎？」

米可白年紀輕輕頸椎就長骨刺外加肩頸退化，平常手會麻，無法搬重物，曾起床時腹部到胸口會痛到無法動彈。偏偏劇中扮演助產士學徒，經常要提水、洗衣服，或抱著3公斤左右的假嬰兒，已覺得好重、好痛，她也無法做出抬頭動作，「最怕叫我抬頭看星星了！」

方文琳昨特別穿上媽媽50年前和爸爸相親時的洋裝，透露大女兒之後也會進入劇組，飾演年輕時的自己，「滿擔心她台語講不好，幸好只有一集！」不過她不支持女兒走演藝圈，覺得太辛苦了。

(中國時報)

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