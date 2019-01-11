Smith ＆ Wollensky 饕客朝聖訂位9成滿

美國頂級牛排餐廳Smith & Wollensky亞洲首店，除了經典招牌料理外，還有專為台灣饕客推出的獨家菜色。（Smith & Wollensky提供）

友善列印
中國時報
報導

微風南山10日正式開幕，許多海外知名餐廳都登台進駐，電影《穿著PRADA的惡魔》中米蘭達指定要吃的美國頂級牛排餐廳Smith & Wollensky更在47樓設亞洲首店，並成為該品牌唯一高空景觀餐廳。甫營運便吸引大批老饕朝聖，Smith & Wollensky台灣總經理Ray表示，25日前訂位已全滿，1、2月餐期也達近9成。

Smith & Wollensky台北店有15％菜色是為台灣饕客打造的獨家料理，另外當然也有41年來Smith & Wollensky最出名的招牌乾式熟成牛排。不同於近年風靡餐飲界的日本和牛，易有油脂過多之感，Smith & Wollensky的牛肉軟嫩有彈性，風味濃郁卻不膩口。

服務費隨意給

Smith & Wollensky的乾式熟成牛排皆來自美國牧場Double R Ranch獨家提供的USDA Prime極佳級牛肉，該牧場的特點在人道畜牧，7萬畝地，只養5000頭牛，連飼料都來自同個家族企業的專門飼料廠，且不一味追求養肥牛隻而使肉質太油膩，還把部分玉米飼料換成馬鈴薯。牛肉經4周乾式熟成，經典推薦有乾式熟成紅屋牛排。

該店也打破台灣頂級餐廳的服務費規則，首創由消費者自行決定服務費％數，不僅讓賓客付得自在，也可激起服務人員的熱忱，據了解，目前以試營運4天來說，平均服務費約在10％以上，最高則有給到25％。

(中國時報)

淡水福容看見紫色浪漫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。