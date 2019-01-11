Smith ＆ Wollensky 饕客朝聖訂位9成滿

2019年01月11日 04:11 中國時報 何書青 報導

微風南山10日正式開幕，許多海外知名餐廳都登台進駐，電影《穿著PRADA的惡魔》中米蘭達指定要吃的美國頂級牛排餐廳Smith & Wollensky更在47樓設亞洲首店，並成為該品牌唯一高空景觀餐廳。甫營運便吸引大批老饕朝聖，Smith & Wollensky台灣總經理Ray表示，25日前訂位已全滿，1、2月餐期也達近9成。

Smith & Wollensky台北店有15％菜色是為台灣饕客打造的獨家料理，另外當然也有41年來Smith & Wollensky最出名的招牌乾式熟成牛排。不同於近年風靡餐飲界的日本和牛，易有油脂過多之感，Smith & Wollensky的牛肉軟嫩有彈性，風味濃郁卻不膩口。

服務費隨意給

Smith & Wollensky的乾式熟成牛排皆來自美國牧場Double R Ranch獨家提供的USDA Prime極佳級牛肉，該牧場的特點在人道畜牧，7萬畝地，只養5000頭牛，連飼料都來自同個家族企業的專門飼料廠，且不一味追求養肥牛隻而使肉質太油膩，還把部分玉米飼料換成馬鈴薯。牛肉經4周乾式熟成，經典推薦有乾式熟成紅屋牛排。

該店也打破台灣頂級餐廳的服務費規則，首創由消費者自行決定服務費％數，不僅讓賓客付得自在，也可激起服務人員的熱忱，據了解，目前以試營運4天來說，平均服務費約在10％以上，最高則有給到25％。

(中國時報)