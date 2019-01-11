香奈兒嬉春瘋度假

CHANEL仕女郵票造型珠飾樹脂別針，1萬8300元。（CHANEL提供）

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中國時報
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CHANEL粉橘雙色斜紋軟呢亮片刺繡貝雷帽，2萬4300元。（CHANEL提供）
CHANEL紅色救生圈造型晚宴包，12萬7200元。（CHANEL提供）
女星桂綸鎂換上CHANEL 2019早春系列藍白波浪印花針織衫及寬褲，演繹閒適的度假風情。（CHANEL提供）
女星歐陽娜娜一襲出自CHANEL 2019早春系列的粉色T恤，造型中展現年輕活力。（CHANEL提供）
CHANEL香奈兒於A9開設在台首間限時概念店，店裝內除運用黑白、菱格紋等經典元素外，亦融入台北巷弄窗櫺雕花等在地文化靈感。（CHANEL提供）
CHANEL藍白色波浪印花BOY CHANEL包，17萬5500元。（CHANEL提供）
CHANEL香奈兒於A9開設在台首間限時概念店，店裝內除運用黑白、菱格紋等經典元素外，亦融入台北巷弄窗櫺雕花等在地文化靈感。（CHANEL提供）

法國品牌CHANEL香奈兒因應新光三越信義新天地A4專賣店翻修的需求，選在鄰近的A9館開設在台設立首間限時概念店，即日起開始正式營業。

約65坪的店鋪中，以白色金屬鏤空屏風圍繞，呼應由台北小巷弄房屋窗櫺雕花鐵杆得來的在地靈感。擺放最新2019早春系列商品的黑色幾何層架，與散落的白方斜紋軟呢沙發、落地玻璃窗上的菱格紋塗鴉互相輝映，並從櫥窗、地板、牆面等結構細節中，體現品牌經典元素組合出的優雅氛圍。

而於店鋪中首發的2019早春系列，也令消費者們再度體驗由老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）一手打造的度假氛圍。印著藍白浪花圖紋的BOY CHANEL包，伴隨紅色救生圈造型晚宴包、郵票造型別針，為這趟時尚之旅啟程，包含女星桂綸鎂、歐陽娜娜在內的「遊客們」，紛紛換上寬褲、雙排釦西裝及飾有郵輪圖騰的T恤，穿著Mary-Jane瑪莉珍娃娃鞋踏出隨興節奏。

香奈兒女士宅邸螺旋鏡梯反射出的明亮光感，亦被店內的鏡子和霧面玻璃捕捉，櫃中擺置包含CODE COCO、J12腕表以及COCO CRUSH高級珠寶在內的眾多單品，增添奢華感，為A4專賣店2019下半年回歸打響唯美前奏。

(中國時報)

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