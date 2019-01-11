2019年01月11日 04:11 中國時報 郭家崴 、 陳張眾 報導

微風董事長廖鎮漢（中）昨主持微風南山開幕儀式，楊謹華（左起）、孫芸芸、廖曉喬、陶喆等站台；孫芸芸穿David Koma洋裝，廖曉喬和楊謹華行頭皆出自微風南山獨家的ALEXANDER WANG。（粘耿豪攝）

伊林娛樂集合34位模特兒為微風南山開幕走秀、駐店迎賓，由吳品萱（左1）和王思偉（左3）領軍，大陣仗超有氣勢。（粘耿豪攝）

台灣設計師詹朴旗下品牌APUJAN，攜手義大利百年福里安花神咖啡，以設計師2018秋冬系列主題「星河漫遊」推出聯名下午茶，雙人下午茶組1480元（不含服務費）。（陳張眾攝）

福里安花神咖啡信義店內，延續APUJAN 2018秋冬系列「星河漫遊」概念，打造出如博物館般的主題貴賓廳。（陳張眾攝）

信義區百貨好熱鬧，微風南山昨（10日）開幕全館人潮不斷，最具話題的Blue Bottle Coffee全台首家禮品概念店超人氣，排隊人龍湧到館外，新光三越台北信義新天地則由旗下百年歷史的義大利福里安花神咖啡，與台灣設計師詹朴旗下品牌APUJAN再度攜手推聯名下午茶組合，同樣話題火熱。

微風南山開幕有4喜

Blue Bottle Coffee前天（9日）VIP Day單日業績60萬元，昨持續磁吸人潮，成微風南山必排景點；B2美食街雖一度跳電約10分鐘無損亮眼表現，全館仍擠進15萬人、業績達8000萬元，媲美百貨周年慶。

微風董事長廖鎮漢與董娘孫芸芸、策略長廖曉喬及藝人嘉賓楊謹華、陶喆等出席剪綵，廖鎮漢開心提到4件喜事，就是認識20年好友陶喆兒子將出生、楊謹華剛登記結婚、微風南山開幕，唯獨第4喜保密，孫芸芸也說「不知道耶」，夫妻倆一起賣關子。

廖鎮漢表示18年來在東區奠定基礎、到台北車站創造奇蹟，完成2件不可能的任務；4年前在台北信義區成功插旗，如今有松高、信義和南山3家百貨，「我非常有信心，累積18年的養分，可帶來更好、更棒、更享受的購物體驗。」

詹朴開啟食尚小宇宙

APUJAN與義大利福里安花神咖啡價格1480元（不含服務費）的雙人下午茶組，以設計師2018秋冬系列主題「星河漫遊」發想，花神甜點主廚曾志一，將店內具代表性的茉莉花慕斯、提拉米蘇，變身為星球等趣味造型，再配上2019年度新品威尼斯玫瑰黑茶，讓消費者們自味覺起，就能親身體驗彷彿星河漫步的奇幻感受。

詹朴表示，多年前在蘇州展店時就因於咖啡廳比鄰結緣，此次藉由美食與時尚結合，更自跨界中發現到品牌多種不同的可能性。

(中國時報)