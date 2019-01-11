燦坤會員特典 4K大電視下殺

2019年01月11日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

燦坤的Panasonic 411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱，原價4萬6900元，APP綁卡限定價3萬9900元，送掌廚雙鍋組及全家禮物卡2000元，限量300台。（燦坤提供）

燦坤的HITACHI 11公斤風熨斗滾筒洗衣機香檳白，原價5萬1900元，APP綁卡限定價3萬9900元，登錄送虛擬商品卡2000元，加碼送雙向語言智能翻譯機。（燦坤提供）

燦坤在2019年初再次帶來貼心優惠，針對農曆年前消費者汰舊換新的需求，搶在過年前兩周推出今年首波的「會員特典數位聯合慶」，14日前祭出電視、冰箱及洗衣機等大家電優惠之餘，還有一連串滿額贈優惠，還特別推出iPhone優惠，最高折近2000元，再加碼送鋼化玻璃保護貼及蘋果專用隨身碟。另外，安卓的手機及平板也同推特價優惠。

燦坤此次再度推出了消費滿額換禮物優惠，消費滿10萬元，即能換購市價2980元WMF 24cm高身湯鍋、滿30萬元就換市價8980元的28cm五層炒鍋，另外最高消費滿50萬，即送市價2萬2900元的Dyson V7 Fluffy SV11無線吸塵器，而刷燦坤台新生活聯名卡最高再回饋4500元，可說折上加折的優惠。

另外針對消費者換新家電的需求，燦坤推出了75型4K大電視下殺2萬再送Switch的優惠組合，像三星75型4K智慧連網電視，原價9萬9900元，APP綁卡限量150台特價7萬9999元，再送市價9780元遊戲機Switch，過年換了新電視，還能全家聚在一起玩遊戲；買Panasonic 411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱，限量300台APP綁卡限定價3萬9900元，送市價4500元掌廚雙鍋組，再送全家禮物卡2000元；HITACHI 11公斤風熨斗滾筒洗衣機，APP綁卡限定只要3萬9900元，登錄送虛擬商品卡2000元，冰箱洗衣機單張發票滿3萬9900元，加碼再送價值5980元雙向語言智能翻譯機。

除此以外還有大掃除必備的掃拖合一的奇虎360 掃地機器人S6，APP綁卡限定9990元，登錄再送乾淨吸拖超值組；還有買咖啡機送BOSE耳機，飛利浦Saeco PicoBaristo全自動義式咖啡機，搭配淺口袋輕奢方案，每月宅配金鑛精品莊園咖啡豆半磅4包，30期每期1960元之餘，加碼再送價值9500元BOSE真無線藍牙耳機。

(中國時報)