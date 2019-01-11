新光三越催買氣 過年卡利HIGH

2019年01月11日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越APP「skm pay」年度10大夯品，KOSE雪肌精山本寬齋聯名限量組（全台限量），價值3726元、特價2850元，買即送KOSE光感澄皙柔膚乳10g。（新光三越提供）

新光三越2019專屬限定商品，Lancome超進化肌因賦活露100ml飛天小豬限定版（限量新品），價值9833元、特價6300元。（新光三越提供）

新光三越2019專屬限定商品，SK-II青春露230ml新年限量版－小豬瓶（限量新品），價值5880元、特價5292元。（新光三越提供）

新光三越APP「skm pay」年度10大夯品，GLAMGLOW藝術家彩繪發光系列－瞬效保溼緊緻提亮組（全台限量），價值5200元、特價2000元。（新光三越提供）

新光三越APP「skm pay」年度10大夯品，LINE FRIENDS STORE恐龍熊大行李箱後背包（全台限量），原價2980元、特價1490元。（新光三越提供）

新光三越會員好康沒完沒了「周周抽好禮」最後壓軸大獎，德國Mercedes Benz A180百萬名車，價值158萬元。（新光三越提供）

新光三越「過年卡利HIGH」限量「福氣豬撲滿」，2月1日、2日聯名卡單卡滿3000元可兌換。（新光三越提供）

春節還沒到，買氣先報到，新光三越昨（10日）起至2月24日展開「過年卡利HIGH」，11大指定銀行單卡累滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿20萬元回饋6％電子贈品禮券；31日前也有「周周抽好禮」活動，讓貴賓卡友扣會員點數20點，分3周抽台北到東京來回機票雙人組、1萬元新光三越電子贈品禮券、Just Gold福壽臨門金豬擺件，前3周沒中獎可再抽價值158萬元的德國Mercedes Benz A180百萬名車，相當大手筆。

新光三越販促部協理彭緒箴表示，因應消費者想早早辦年貨的需求，今年提前1周開跑，現有冬換季5折起，接著放寒假，下周起買氣爆發，迎接下月初春節到來，期間活動熱度不間斷，看好46天檔期，較去年39天多1周，預計全台業績可達105億元，較去年103億元增2％。

美好生活集點 換購家電

這次，還首創「美好生活集點送」活動，2月28日前實體通路和APP線上同步扣點數加價購或免費兌換，最低扣300點起，可用5折起換購台灣設計師品牌TZULAi厝內、日本recolte、義大利SMEG共14款美型家電家用品，從密封罐到彩色電冰箱應有盡有，除舊布新立馬省預算；recolte電烤箱和SMEG烤麵包機超夯，昨首日部分分店已被搶光。

選物專區 10大夯品5折起

此外，APP「skm select」年度10大夯品有5折起優惠供會員線上搶購，獨家精選KOSE藥用雪肌精山本寬齋聯名限量組、去年賣掉20棟101的Lancome超進化肌因賦活露、號稱臉部發光機的GLAMGLOW藝術家彩繪發光系列、LINE FRIENDS STORE熱銷的恐龍熊大行李箱後背包等；SK-II青春露230ml新年限量版、Lancome超進化肌因賦活露100ml飛天小豬限定版等豬年限定商品也是焦點。

檔期間首4日加碼聯名卡滿8000元送300元電子商品禮券；聯名卡與貴賓卡雙卡單筆滿500元送會員點數100點，等於點數20倍送；持11大指定銀行於台北信義新天地、台北南西店、台中中港店、台南新天地刷20萬元送「ANA台北－東京單人來回機票」，尾牙、團圓聚餐、辦年貨、買伴手禮都可享好康。

今年大年初一福袋由原民藝術家不舞阿古亞那設計，以鄒族象徵勇敢的吉祥物山豬「FUZU」為主題，取其諧音「福祿」，將舉辦「諸事FUZU」藝術裝置展，18日上午10時起則首次獨家在新光三越APP線上預購初一福袋，凡於「skm select選物推薦」專區扣會員點數100點，用skm pay支付1000元，可搶購價值超過3000元的福袋，線上限量1500袋、全台共限量超過6500袋。

(中國時報)