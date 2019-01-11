全國電子破盤 趁機汰換家電

2019年01月11日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

全國電子的Dyson V8 FLUFFY無線手持吸塵器，原價2萬4900元，特價1萬6888元，買就送手持工具組、V8轉接環、全國電子現金折價券千元，限量300台。（全國電子提供）

全國電子的SAMSUNG 三星 55型QLED量子電視，原價5萬9900元，特價3萬9900元，買就送獨家禮，另外再送三星3Q感謝禮等，限量300台。（全國電子提供）

臨近年節，又到了消費者除舊迎新的季節，全國電子今年再次準備全館破盤價優惠，15日前針對年末民眾常會汰換的電視、冰箱、洗衣機等指定家電，祭出全館指定家電9折，指定電腦買就送MyCard 2000點，單筆滿2萬元以上還可再享加1元多1件指定商品優惠，刷指定銀行信用卡分期並登錄，最高即送3980元，全國電子官網另有「線上預約、線下結帳」服務。

大尺寸電視從去年夯到現在，因此全國電子也祭出大尺寸電視破盤價，三星55型QLED量子電視一口氣直接降價2萬元，破盤價4萬有找，再送市價破萬元的MONCROSS橘鈦大團圓不沾鍋組，以及米奇米妮馬克杯組，上網登錄抽限量4個Gucci名牌包以外，還可再參加全國電子攜手三星舉辦的買電視加碼抽3C家電，有機會抽中65型4K聯網電視、Note 9。

另外大尺寸需求增加的家電，還有多門大容量冰箱，全國電子發現過去市場主流多是400L左右的容量，近年來450L以上的冰箱已占整體冰箱銷售的55%以上，農曆年前熱賣容量又再向上增加到500L到600L的多門機種冰箱，因此全國電子也推出冰箱優惠，像LG 315L雙門變頻冰箱，現省2000元，特價2萬1490元再送不沾雙耳湯鍋及Glasslock分格保鮮盒。

而年前也是忙於除舊布新的時刻，全國電子年終推出掃地機器人及手持吸塵器優惠，特別祭出直逼對折或狂降近萬元的特惠機，像Dyson V8 FLUFFY無線手持吸塵器降價8012元，購買Dyson全系列商品包括吸塵器、吹風機、空氣清淨機，最高更享30期免息分期，滿萬還送千元全國電子現金折價券，搶年前優惠趁這波。

(中國時報)