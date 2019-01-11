星馬吹來季節的風 帶動出版品雙向交流

2019年01月11日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

季風帶書店內陳設。（劉宗龍攝）

季風帶書店源自介紹馬華文學的《季風帶》雜誌，其實才開幕不久，卻成為許多東南亞、馬華文學研究者的必訪地點，因為店裡搜羅上百種創辦人林韋地每個月特地從新加坡和馬來西亞帶來台灣的星馬華文書。林韋地表示，「星馬的華人讀很多台灣華文書，台灣人卻對星馬華文作品很不了解，我希望這樣的交流能是雙向的。」

年出版數百種 市場小

34歲的林韋地是作家也是醫師，在台灣讀小學，在馬來西亞念中學，又在英國讀大學，如今一邊在新加坡當醫師，一邊開獨立書店「草根書室」，也是馬來西亞最主要的華文出版社「大將」的董事，「『移動』可說是馬來西亞華人的共同經驗，我在台灣時大家覺得我是馬來西亞人，我在馬來西亞時大家又覺得我是台灣人，所以我透過寫作尋找自己的身分認同。」

林韋地表示，由於星馬的人口組成多元，主要是英文或馬來文出版，華文出版雖然也有接近千萬人的市場，但相較之下還是比台灣小，「台灣一年可能有3萬多種出版品，星馬可能只有數以百計，一直都是中台港的書賣到星馬，星馬的書卻沒有賣到台灣。」

使用簡體中文 非陸書

負責經營季風帶書店的店長陳官廷和林韋地是小學同學。他表示，由於新加坡和馬來西亞使用簡體中文，還會被台灣讀者誤認為是大陸出版的書，但若以繁體中文出版，又會被淹沒在大量的台灣出版品中間，難以辨識其中的星馬特色。

林韋地表示，現在在星馬賣得好的其實還是台灣老一輩的作家，像白先勇、龍應台等，新作家的作品比較少被引進星馬，甚至台灣文壇較熟悉的馬華文學作家如黃錦樹、李永平、張錦忠等人，對星馬來說也是陌生的，「我相信文化就是要交流跟跨域，閉門造車很難做出好東西，如果能閱讀更多元的作品，對整體創作的品質提升也會有幫助。」

季風帶書店地址：台北市安居街34巷9號。網址：https://www.facebook.com/jifengdai2016/。

(中國時報)