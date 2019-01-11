律師作家談婚姻 好聚更要好散

《聰明結婚 聰明離婚》（商訊出版提供）

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中國時報
／台北報導

婚姻不只是一張漂亮婚紗照裡的完美童話。處理過許多婚姻問題的律師蘇家宏、周依潔，有感於現代人面對婚姻仍然有許多不清楚的法律問題，導致「好聚不好散」，和作家溫小平合作，將這些案例寫成12篇短篇小說，再由兩位律師逐個分析，提出法律專業建議。

蘇家宏表示，「雖然每對夫妻的個性以及所面對的婚姻問題並不相同，但讀者也可以自己對號入座，看我們的回答是不是能夠讓你豁然開朗，重獲新的方向。」

擅長寫愛情的溫小平，這次將許多男女歡喜結婚卻吵鬧離婚的真實案例編織成小說，「我們都希望相愛一輩子，但人心是多變的，如果我們可以在婚前立下誓約時，也同時了解如何未雨綢繆，讓法律成為你的基本保障，萬一婚後出了狀況，至少你不會輸到傾家蕩產，或是兩手空空的狼狽離開。」

律師周依潔表示，離婚率愈來愈高，對於婚姻，大家似乎不再有信心和期待，「『哪一天如果要離婚……』，好像已經變成大家在結婚、置產或生小孩等抉擇之前，先未雨綢繆的問題。」

《聰明結婚 聰明離婚》書中的12篇故事，包含男女訂婚、婚前契約、外遇、離婚、保護令、太太懷了別人的孩子、父母贈與子女財物、夫妻剩餘財產分配、分別財產制子女監護權、扶養費繼承等現實問題，攤開一看，猶如一場場紙上法庭實境秀，卻都是再現實不過的真實人生。

不過周依潔指出，寫這本書的目的不希望只是讓讀者學會如何離婚、分財產或對付小三，「不是要大家把婚姻從愛情劇演成諜報劇、法庭劇，而是希望大家理解，現實生活也許不像童話一般美好，但再複雜難解的問題，其實都找得到答案。」

(中國時報)

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