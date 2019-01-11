2019年01月11日 04:11 中國時報 本報訊

和動物生活的四季作者／康拉德．勞倫茲出版社／木馬文化（木馬文化提供）

離開公司，我過得還不錯作者／劉揚銘出版社／時報出版（時報出版提供）

預知死亡紀事作者／加布列．賈西亞．馬奎斯出版社／皇冠

去年馬奎斯的《百年孤寂》終於正式授權繁體中文版，出版社也正式取得馬奎斯其他作品授權，逐步引進。這本《預知死亡紀事》是馬奎斯自認最傑出的作品。小說中，一則死亡預告宛如野火燎原般在小鎮傳開，大家都在試圖阻止悲劇的發生，然而即將被殺的人卻從頭到尾毫不知情。

小說源自1951年一起真實的犯罪事件，馬奎斯的好友慘遭殺害，屍體被大卸八塊。這個悲劇深深撼動他，「我如此急切地想要講述這樁案件，也許是它最終確定了我的作家生涯。」然而他卻整整花了30年的時間，才終於找到它的表現方式。

馬奎斯運用魔幻寫實的筆觸和第一人稱的倒敘技巧，寫成一部極具張力的小說。融合了他過往所有作品的元素，將人性的孤獨與疏離，以及生命的荒謬與巧合表達得淋漓盡致，也使得本書不僅成為他繼《百年孤寂》之後最成功的小說之一，更是奠定他作家生涯的重要里程碑。

■和動物生活的四季

作者／康拉德．勞倫茲

出版社／木馬文化

《所羅門王的指環》作者、諾貝爾獎得主長銷40年、不朽科普經典首度中譯。康拉德．勞倫茲是當代動物行為學世界權威，被譽為「能和動物說話的男人」，本書以他溫暖生動的文字，以及兩名隨行研究者拍下147幀珍貴照片，呈現動物在大自然中躍動的生命力。讓人類彷彿超越語言，得以和美麗的自然進行一場真正的對話。

勞倫茲從青年研究者時期就對灰雁特別感興趣，因為「灰雁從家庭到群體生活都和人類有著極為相似之處」。他在灰雁的棲地阿姆湖畔開啟研究生活，和灰雁朝夕相處，更用家鵝孵化灰雁，自己肩負起灰雁母親的角色，照顧灰雁長大。

曾獲諾貝爾生理醫學獎的勞倫茲，除了學術成就之外，最為人稱道的就是在動物行為學領域的動人寫作。著有《所羅門王的指環》、《和動物說話的男人》、《和動物生活的四季》、《狼性》、《攻擊的祕密》等。本書為勞倫茲逝世前的最後遺作，也是他一生研究工作的縮影。

■離開公司，我過得還不錯

作者／劉揚銘

出版社／時報出版

我該上班還是自由工作？我也想自由接案，但我要做什麼？案子要從哪裡來？如何做自己想做的事情，還能自在存活？大多數人都曾經歷「工作失戀」的時刻，我們總會思考除了現在這份工作，自己還能做些什麼？也設想要如何挽回工作的心（或讓工作挽回自己的心）？

雜誌編輯出身的作者劉揚銘，也曾經歷這一切。他在離職後一面接案一面創作，調整工作與生活配比，努力用文字在這世界生存下來。對他而言，「搞不好每個人的生涯都應該『自由』一兩次，花幾年時間為自己而活，才是未來職涯的常態吧。」

透過工作，能帶自己去到什麼地方、遇到什麼樣的人？在開始之前沒人會知道，自由工作，就是這樣的自由。作者劉揚銘在十多年的工作生涯裡，在公司和獨立的時間各占一半，這本書將把他轉成為自由工作者後的生存技能、生活方式一次公開。

(中國時報)