小英組「復仇者聯盟」！「敗選內閣」拚選舉

2019年01月12日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

自比邱吉爾！ 蘇貞昌：捲起袖子 讓「乘客」更滿意

蔡英文總統昨天公布新任閣揆由前行政院長蘇貞昌接任，交接致詞時，蔡總統指出，「蘇院長輸過，所以他比任何人都知道，這一次我們輸在哪裡。知道輸在哪裡，就知道要從哪裡爬起來。」面對九合一敗選後的改組，蔡總統直白、毫不掩飾的深情告白，也引來新內閣頗有以復仇者之姿，全力拚選戰的弦外之音。

新內閣下周一 走馬上任

蘇貞昌已確定邀高雄市長敗選的民進黨籍候選人陳其邁共同組閣，另外，也延攬意外敗選，未能連任成功的前台中市長林佳龍入閣，擔任交通部長。新內閣下周一上任。

對此，藍委費鴻泰質疑，賴清德請辭是為了民進黨敗選負責，結果這些在去年選舉落敗、被民意否決的人，反而升官到中央當官。藍委批評，民意已選擇不支持這些人，蔡英文還用他們，這樣的內閣組合只有派系利益，全為了蔡英文的連任，把人民意志踐踏在腳底下。

藍酸敗選高升 踐踏民意

蔡總統在致詞一開始就向賴表示感謝，肯定過去一年多以來，用「做實事」的態度，認真扎實地投入改革跟建設工作，完成很多重要的施政成果。對賴走，「除了由衷的感激和不捨之外，我找不到其他的言語，來形容此刻的心情。」

不過，蔡總統說，儘管百般不捨，還是尊重賴的決定。雖然，離開閣揆的職務，但是相信賴仍然會很關心台灣及未來，仍然是台灣隊的一員，「未來為了台灣，還是會一起來打拚。」

心情顯得輕鬆的賴清德，在政院臨時院會也引用金庸武俠小說，《神鵰俠侶》當中楊過對張君寶說的話道別：「他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過。我們在此相遇也在此分手，有緣的話我們會在壯大台灣的路上再次相逢。」

賴喻神鵰俠侶 他日相逢

隨後總統宣布邀請蘇貞昌來接任閣揆的工作，並推崇蘇貞昌有三個強項，完全符合台灣需要，第一是經驗，第二是魄力，第三是執行力；「此刻的台灣，需要一位有經驗的行政院長。也需要一位有魄力的行政院長，以他的執行力，來完成後續的改革，以及國家發展的工程。」

蔡總統也自爆料，選後，她跟蘇貞昌有過深入直白的討論。蘇貞昌輸過，所以比任何人都知道，這一次輸在哪裡。知道輸在哪裡，就知道要從哪裡爬起來。她並說，在確定賴堅辭的意志後，正式徵詢蘇貞昌，「蘇院長考慮後，決定跟我攜手，為台灣再拚一次」，一起「衝衝衝」。

(中國時報)