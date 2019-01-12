汰舊換新可領2000元！衝內需 節能家電補助又來了

2019年01月12日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

2019住商節電運動 擴大家電補助

衝內需！經濟部決定擴大住商節能家電補助，範圍從去年6縣市擴及21縣市，凡住戶「汰舊換新」具節能的冷氣機、電冰箱、洗衣機、電視等家電，將享有每台2000元補助。各縣市可「因地制宜」略為調整補助品項、金額，預計月底前核定各縣市補助計畫。

擴及21縣市 最快月底前核定

行政院日前通過擴大內需方案，要衝今年經濟成長率，經濟部帶頭響應，將去年實施的「縣市共推住商節電運動」中住戶家電補助範圍進一步擴大。去年該節電運動主要以商家與服務業為補助對象，補助範圍多為辦公室照明、能源管理系統等。給予住戶家電補助的縣市不多，僅有新北、宜蘭、苗栗、嘉義市、高雄、金門等6地區實施，補助金額從600元到3000元不等。

經濟部能源局表示，今年決定擴大家電補助品項與範圍，從6縣市增加到21縣市，等於除連江縣外全台都實施。補助品項範圍有冷氣機、電冰箱、洗衣機、電視機等，金額每台原則統一為2000元。各縣市不須所有品項都補助，可在範圍內自行選定，金額也可略為調整，但要報能源局審議會通過。

舊家電回收 檢附收執聯照片

能源局指出，這項家電擴大補助不涵蓋新成屋的家電採購，僅限「汰舊換新」，所以民眾需報廢原有舊家電採購新的才有補助。住戶可請各縣市環保局派人來廢機回收處理，屆時檢附照片與回收收執聯即可申請。

至於節能家電標準為符合能源效率一、二級標示，或是領有節能標章產品。經濟部能源局目前正在收集各縣市家電補助計畫書，會在月底前核定，民眾即可依各縣市公告補助品項提出補助。

能源局指出，今年縣市共推節電運動補助經費約23到24億，扣掉稽查、輔導等行政費用，可用在節能家電與設備補貼的經費約18億。以2008年第一次推節能家電補助花掉6億來說，經費應該足夠。

(中國時報)