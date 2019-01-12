誠信打折扣 「三軍」上陣凸顯人才窘境！老人回鍋 不利民進黨世代交替

2019年01月12日 04:10 中國時報 季節

行政院長賴清德11日宣布內閣總辭，由前行政院院長蘇貞昌回鍋組閣，國民黨籍立委費鴻泰（中）、賴士葆（右）、曾銘宗（左）指出，本次組閣就是敗選者聯盟，輸越多官越大，這樣的政府不值得期待。（郭吉銓攝）

蔡蘇昔水火不容 今成「命運共同體」

撇開十數年恩怨，蔡總統昨宣布由蘇貞昌（左）接閣揆。兩人一旦有衝突，走在後方的總統府祕書長陳菊將扮演潤滑劑角色。（鄭任南攝）

新聞透視蔡總統任命將滿72歲的前扁朝閣揆蘇貞昌，回鍋任行政院長。但蘇從去年大選以來一再說不入閣，甚至宮廟前發誓，這除了有失誠信外，也凸顯民進黨世代交替，比外界想像還嚴重。同時，找蘇當救援投手，恐也是派系考量後的最佳模式。

蔡蘇合作 只為派系考量

外界好奇小英為何選蘇任閣揆，蔡蘇不和廣為外界所知；8年前民進黨確定小英出馬競選總統時，蘇在公開場合九問蔡「要給我什麼工作？」外界對此記憶猶新；去年底扁爆料，任內蘇兩度入府說，「無代無誌找蔡當副院長，感覺很頭痛。」8年後，小英給了蘇答案。但選在九合一慘敗及年後即將總統大選之際接任，敗戰將軍能否銳變轉身「復仇者聯盟」，仍待觀察。惟此舉除表明朝中無人外，能解釋的就是派系考量。小英選擇卓榮泰任黨主席、蘇任閣揆，無形化解了新系能量，以過去電火球擅衝性格，謝系也無話可說。

但外界最擔心的還是蘇貞昌一再食言，恐影響其誠信。蘇1997年和2001年兩度出任台北縣長，後被問是否回鍋參選新北市長，卻信誓旦旦在神明面前說不會選第三次，可去年依然參選；也是去年被問是否再度入閣，他說自己都組過閣，不會再入閣，但也再度食言。

選舉內閣 不一定能治國

人因無法預知未來，改變承諾也可理解，但總該給個說法或理由；否則一旦上任，政策隨時改口，必無法獲取民眾信任。

此外，高齡72的蘇貞昌回鍋當閣揆，也不利民進黨世代交替。過往外界普遍認為相較百年老店國民黨，民進黨較沒世代交替問題，也較能吸引年輕人。如今再請出被藍營諷為「三軍」的蘇上陣，除非小英只想組「選舉內閣」，為明年大選服務，否則便再次證明，民進黨能選舉，卻不一定能治國。

馬擬再選 外界一致奚落

選擇高齡的蘇貞昌任閣揆，恐也因選舉造就民進黨「一切為勝選」的政治文化，導致民進黨缺乏培養優異治理能力的動機和必要性，才面臨找不到新人窘境。

而高齡加上回鍋，就更難獲民眾信任。試想，當了8年總統的馬英九，近期外界傳他將回鍋參選，幾乎被外界一致奚落，顯見從社會認知層面看，回鍋既無新鮮感，難做出成績，更不討喜。

不管怎說，蔡選擇蘇必有不得不然的困境，盼困境中蘇能再次發揮「最佳工具人」角色，為小英撐起2020選戰前最後下半場。至於能否如賴所言完成球場「終結者」角色，為小英掃除危機，就看「蔡蘇配」是否順利而定了。

(中國時報)