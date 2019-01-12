卓相信蔡蘇 知道該扮什麼角色
準閣揆蘇貞昌下周一正式上任，外界關切蘇貞昌與蔡總統未來互動。民進黨主席卓榮泰說，他不認為蔡蘇會發生衝突，因為院長跟總統都很清楚，黨跟國家在改造過程中，一定要更緊密團結合作，以往問題都不是現在該重視的，「不要看歷史上發生過什麼事，而是要創造什麼樣的歷史」，他認為院長跟總統都會有這樣的體認。
卓榮泰昨與媒體茶敘，被問及蔡蘇若有衝突，黨中央會扮演什麼角色？他不認為會有這種狀況，黨中央扮演的角色就是討論政策時，有好的方向跟內容，只在政策上做黨應該做的努力，但人跟人的問題，「他們都比我們會處理」，他們知道面臨現在的處境，自己該扮演什麼角色。
媒體問到賴清德下一步，卓榮泰回應兩字「休息」。卓說，休息有很多方式，希望他盡量休息，因為行政院工作真的很煩累，如果不是來黨中央，他們都約好要出國，但現在賴清德可能自己出國一段時間，或回到台南走走，休息讓自己視野更寬廣。
卓榮泰表示，相信依照賴清德對國家跟社會的使命，不會離開執政團隊。媒體追問，賴清德會休多久？卓榮泰笑說，「那可能要問他累多久」。
至於蘇貞昌回鍋任閣揆，外界解讀民進黨沒人才？卓榮泰說，蘇貞昌過去地方到中央的施政，都知道他效率非常高、治軍嚴謹，所有事情都要做到滿分，因此希望他用這種精神在未來一年多時間，能讓執政團隊各方面兼顧得更好，人民也期待這樣的領導中心讓行政院業務推動更有效率、更順暢。
卓榮泰表示，期許新內閣在政策方面，更嚴謹推出各項好政策，政策在推出執行前要跟人民做適當、必要的溝通，未來的新閣已經看到這樣的需求，相信他們會做得很好，黨部也會全力協助，做好中央地方的溝通橋樑，還有執政團隊跟人民溝通的管道。
(中國時報)
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