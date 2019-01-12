蘇屢食言 藍認恐面臨信任危機

2019年01月12日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨率內閣團隊總辭後，蔡總統隨即宣布由前行政院長蘇貞昌組閣。對此，國民黨直言，對有「誠信問題」的行政院長，人民很容易產生「信任」危機，因不知哪個政策何時就會轉彎；因此呼籲蘇首要任務不是找人才，而是先贏得人民信任。

對於蘇貞昌「回鍋」，國民黨文傳會代主委唐德明說，最大的擔憂是「誠信」問題，蘇貞昌曾在保安宮神明面前稱絕不選第三次，最後仍接受民進黨徵召，結果輸了近30萬票；選前蘇接受專訪時也曾堅稱「不會再入閣」，如今卻準備接閣揆。

唐德明更酸，民進黨九合一選舉中四都敗選人，蘇貞昌繼任組閣、陳其邁接副閣揆，林佳龍接掌交通部，獨缺參選台北市長的姚文智，「或許蘇院長可慎重考慮一下，請姚文智回鍋擔任發言人，畢竟敗選者聯盟不該三缺一。」

國民黨團書記長曾銘宗表示，蔡英文剛選上總統時民調高，大家願意入閣、能用的人多，所以當時內閣還算是一軍；前行政院長林全下來時，蔡的民調降了，開始有些人不願入閣，這時組成的內閣變二軍；如今賴清德請辭，更多人看到蔡任期只剩一年多、民調低，去年也選得奇差無比，搞到現在換上三軍。他直言，本次組閣成「敗選者聯盟」，輸越多官越大，不值得期待。

藍委賴士葆痛批，去年選舉輸越多的人跳越高，內閣根本成了民進黨退輔會。他分析，蔡英文之所以這樣做，是因蘇貞昌等人雖然輸，但仍有些選票，用了他們後，這些人的票將成蔡英文的基礎，可藉此對抗獨派、賴清德。

前總統馬英九接受廣播專訪表示，可理解蔡英文敗選後面臨的困境，這樣的人事安排大家並不意外，有其「效果」但也可能有「風險」。對蘇貞昌是否為最好的選擇？馬英九直言，蔡英文恐怕也沒太多選擇，「因為這是一個跳火坑的工作」。

(中國時報)