想當年 閣揆李煥阻兒選立委…

2019年01月12日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

賴清德請辭行政院長後，蔡總統任命扁朝閣揆蘇貞昌回鍋組閣，但蘇貞昌女兒蘇巧慧於2016年當選立委，因此我國將首度出現父親擔任行政院長、子女擔任負監督之責的立委案例。

回首國民黨執政時期，李煥當行政院長時，曾力阻兒子李慶華參選立委，直到他下台了，李慶華才獲提名並當選立委。

李慶華在學生時代就積極參與保衛釣魚台運動，在美國取得博士學位回台之後，擔任團結自強協會祕書長，主張開放榮民返回大陸探親、政府成立大陸事務部，為此觸怒蔣經國而辭職。

之後李慶華去中華奧會任祕書長，同樣主張兩岸交流，爭取到我方以「中華台北」而非「中國台北」名稱赴大陸參賽。他甚至主張兩岸直航。

因對於許多政治議題相當有想法，李慶華打算參選1989年的立委選舉，然當年6月，李登輝總統任命李煥擔任行政院長，立委在12月底就進行改選。

不像當今許多政治人物支持子女接棒參政，本身擔任行政院長的李煥卻予以勸阻，最終李慶華只好以「父命難違」退選，並無奈發表了「擁抱群眾竟如此痛苦」、「永不忘記對群眾的承諾」兩文以明志。

文中他無奈地說：「對一個多年來兢兢業業做社會工作，且無任何不良紀錄的首次參選者，我所受的待遇大概是空前了」、「身為當今行政院長的兒子，我對內背負了不孝的自責，對外背負的家庭的原罪，參加這場凡中華民國公民皆有資格的競賽，卻自感處身於類似被褫奪公權的狀況。」

李煥父子詢答畫面無法成真，事隔30年，蘇貞昌與蘇巧慧成閣揆、立委父女檔首例，未來將可在立院新會期出現女兒質詢父親畫面。立法院副院長蔡其昌笑說，歷史的偶然就這樣碰在一起了，但他相信蘇巧慧不會輕易妥協，也知道如何尊敬父親，會拿捏好兩者間的角色。

(中國時報)