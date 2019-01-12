蘇貞昌陳其邁李孟諺政院鐵三角到位

2019年01月12日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 、 曹婷婷 、 黃琮淵 ／綜合報導 ／綜合報導

準閣揆蘇貞昌團隊名單

行政院長賴清德昨天率領內閣團隊總辭，蔡英文總統、賴清德在總統府召開記者會，宣布前行政院院長蘇貞昌組閣。此外，新的政院鐵三角，確定前立委陳其邁出任副院長，祕書長則由蘇系人馬、前台南代理市長李孟諺擔任。

教長陳良基 林佳龍掌交部

據了解，經過一波人事徵詢，確定科技部長陳良基將轉任教育部長，交通部長由前台中市長林佳龍接任；另外，國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津及財政部長蘇建榮等4位財經首長確定留任；內政部長徐國勇也證實，已獲徵詢並同意留任，至於之前表示去職的文化部長鄭麗君，蘇正積極慰留中。

行政院規畫下周一舉行聯合交接典禮，一早準閣揆蘇貞昌及新任閣員先到總統府宣示就職，10點再到行政院與卸任閣揆賴清德進行交接，交接典禮由副總統陳建仁親自監交。蘇貞昌率領的蘇內閣在交接後將正式走馬上任。

回鍋的蘇貞昌致詞時，自比前英國首相邱吉爾說，「再出任首相，得到女王支持。」他也表示「羨慕」賴清德，從最近的談話中，「他有放下擔子的鬆一口氣，我卻要挑起重擔」；「撥弄頭髮」快意之際，不要忘了還有兄弟在廟堂上「摸著頭皮絞盡腦汁」；「雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意。」

蘇強調挑起重擔 全力以赴

蘇貞昌指出，這是關鍵的時刻，是艱難的任務，蔡總統選後多次跟他對談政局，雖然他希望用全力留任賴清德，但賴基於責任政治的理念，認為時間到就要堅定離開，雖不捨但也只有尊重。

引用邱吉爾的話，「勝利並非終點，失敗也非末日」蘇貞昌說，邱吉爾二戰時得到國王全力支持，在內外都有強敵的情況下得到勝利，再出任首相，得到女王支持，又獲得亮麗的成績。他要感謝蔡總統給他這個機會及支持。

林臉書發文 續為社會服務

他表示，會帶著團隊努力、接地氣並回應民意，讓團隊對台灣人民的信念做出成績，希望團隊在蔡總統的領導下能繼續前閣揆林全、賴清德做的努力，繼續前進。

點頭接任交通部長的林佳龍，下午在臉書以「承擔責任台灣優先」發文指出，感謝蔡、蘇邀請他出任交通部長一職，可以繼續為社會服務。他說，交通部長的工作很特別，既仰賴專業技術，也必須感同身受民眾的需求。

林佳龍並陳述過去四年，在台中推動很多重要的交通建設，包括海空雙港、大台中山手線等，使得這些建設有了顯著進展。

53歲的李孟諺水利專業出身，過去在蘇貞昌台北縣長任內擔任水利局長，展現治水長才，賴清德當選台南市長後相中其治水專長，延攬為水利局長全力治水。去年9月永康區中華路淹水，他親下箱涵只為了解何以淹水，讓民眾印象深刻。

(中國時報)