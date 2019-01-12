新聞透視》對內壓制新潮流 對外力抗藍首長！林佳龍接交長 反制地方包圍中央
去年底九合一大選，民進黨兵敗如山倒，攻下15縣市的國民黨展現地方包圍中央氣勢。不過民進黨這次內閣改組，敗選者強勢回歸，組成「復仇者內閣」；前台中市長林佳龍接下交通部長一職，「大台中山手線」恐再啟戰端，用內閣改組的神邏輯，反制地方包圍中央意圖明顯。
林佳龍接下交通部長一職後，不難看出林受到蔡英文總統的重用，也看出這次改組戰略思考。
交通部掌管的單位包山包海，從陸海空到郵政系統，資源龐大，國民黨執政時的連戰、毛治國，都是從交通部長最後成為閣揆，因此交通部長一職，一直是新系想爭取的職務。
這次交通部長由正國會系統「大當家」林佳龍接任，也不無用正國會「壓制一下」新潮流氣焰的味道。
另一種戰略即思索「反制國民黨地方包圍中央」；林佳龍證實接下重擔後，透過臉書強調，在任台中市長4年，推動很多重要的交通建設，包括海空雙港、大台中山手線、ibike建置和智慧交通等，非常感謝行政院和交通部的支持；交通部施政對人民生活以及國家與地方發展有關鍵性的重大影響。
國民黨籍台中市長盧秀燕一上任就宣布暫緩大台中山手線計畫；林佳龍昨天發文，讓外界認為，大台中山手線計畫在他接下交通部長後，可望重新啟動。
國民黨籍高雄市長韓國瑜，一就職就把前高雄市長陳菊要傳承給陳其邁的政績喊卡，韓國瑜強調，「高雄輕軌二階工程一定會停工」，也向中央喊話「尊重高雄市民決定，配合停工決定」。敗選後，這次林佳龍強勢回歸，接掌交通部後，可能反將韓國瑜一軍。
蔡英文總統昨天宣示，「執政的後半場，關鍵就是把做出來的成果。」為了不讓因九合一敗選，讓國民黨地方包圍中央；「復仇者內閣」再闢戰場，這是蔡政府挽回劣勢不得不使出的「殺手鐧」。
(中國時報)
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