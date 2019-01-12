2020不必硬碰硬 蔡賴配機會高

2019年01月12日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨率內閣總辭，暫離行政團隊第一線，由於總統大選還剩一年多的時間，身為民進黨人氣最高的明星級政治人物，沉潛的時間不會太久；2020初選不致與蔡硬碰硬，不是為蔡英文總統扶轎，就是以「蔡賴配」之姿，重新浮上檯面。

民進黨前主席許信良曾用「儲君」形容來賴清德，「儲君就是那種接班人，接班人都不是那麼好幹的，如果不去解決國家困難，儲君地位是不會穩固的。」

黨政人士認為，以賴清德的個性，責任感、使命感很重，但也不需和2020大位硬碰硬，先沉潛做短暫的訪問學者，是個不錯選擇，不僅可彌補賴清德的國際視野，也可好好思考，他執政的內閣為何在選舉兵敗如山倒，禁不起檢驗、不堪一擊。

新系要角、立法院副院長蔡其昌則說，相信賴清德在2020總統立委選舉不會缺席，「他一定是蔡總統的最佳助選員」，無論是哪個角色，從副總統到任何一個角色都有可能。

未來扮演什麼角色，賴清德眼前還不必做出決定，儘管獨派高度反彈，希望賴清德取而代之參選2020年總統，但賴清德始終強調，會跟團隊在「壯大台灣」的路上相逢，換句話說，最後是單純扶轎還是搭配參選，至少將視情況下半年的情況而定。

以賴清德在黨內的聲望來看，參選2024總統大選，被視為最佳選擇，但若蔡英文撐不過2020年，民進黨自然難以指望2024年，賴清德一年多前接任閣揆，曾遭友人力阻，然而賴清德在相對不利的時機接下閣揆；換言之，在「壯大台灣」的最大公益下，若民進黨有需要，與蔡總統合組「蔡賴配」，賴清德幾乎沒有說不的空間。

(中國時報)