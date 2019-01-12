韓國瑜籲補助款賴規蘇隨

2019年01月12日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 林宏聰 、 吳堂靖 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德11日宣布內閣總辭，蔡英文總統隨即宣布由前閣揆蘇貞昌回鍋接任，選戰失利的陳其邁、林佳龍也都確定入閣，由於3人都在九合一大選敗陣，遭酸「票輸越多，官當越大」。對此，台北市長柯文哲緩頰說，「不能說人家一次失敗，以後什麼事情都不能做，這很奇怪」；桃園市長鄭文燦則表示，蘇貞昌執政風格是走正道、做實事，可以讓執政更有感、更接地氣貼近人民心聲。

鄭文燦表示，蘇貞昌具有首長該有的決斷魄力，會為了國家永續發展做出決策的前瞻性，期待能夠在未來內閣團隊領導上做得更好，讓人民生活可以改善、國家能夠更進一步。

至於賴清德離開前所說的「壯大台灣，有緣再見」，是否意謂有機會挑戰2020或所謂的蔡賴配？鄭文燦表示，賴清德對台灣有很深的感情跟責任感，所以他卸任時講壯大台灣，應該是「退而不離」，雖卸任職務但不會離開團隊，不過總是要讓他休息一下。

蘇貞昌回鍋接棒閣揆，並啟動內閣改組工作，綠營中生代陳其邁、林佳龍均入閣，遭貼上「敗選聯盟」標籤。柯文哲昨被問及此問題表示，「這不能這樣講，不能說人家一次失敗，以後就甚麼事都不能做，這很奇怪」。

柯文哲與蘇先前在參選期間有所來往，外界好奇是否會比與賴清德合作更順暢？柯說，「不會有問題啦，其實蘇貞昌也是老經驗了，應該上任馬上就上手！」

高雄市長韓國瑜則向新閣揆蘇貞昌喊話，賴清德院長任內曾承諾高雄的，希望蘇接任後能繼續執行，把補助高雄的款項如數撥發下來，因為高雄財政確實困難，迫切需要行政院不分政黨幫忙。對於選戰對手陳其邁出任行政院副院長，韓也說，陳表現會很傑出，且高雄子弟一定會幫忙家鄉建設，「高市府願意與陳其邁副院長全力結合，讓高雄未來全力衝刺」。

(中國時報)