陳明通、陳時中可望留任
在國安團隊方面，據了解，陸委會主委陳明通可望留任。黨政人士指出，放眼綠營中的兩岸大陸通，就屬陳明通為沙場老兵、經驗豐富。近兩周也頻頻親上火線，「左打老K（國民黨）、右打老共」，做了很好的政策辯護；今年預料兩岸關係會一路成為總統大選話題，也更需要壓得住陣腳的主官。
內閣改組，傳出在留任名單中的，包括陸委會主委陳明通、法務部長蔡清祥、勞動部長許銘春、衛福部長陳時中、主計長朱澤民等人，蘇貞昌明後將陸續約詢才會確定。
相關人士指出，蘇內閣定位為戰鬥內閣，需要在短時間內拚出政績，陳時中在任內表現穩健，小英政府最關注的長照2.0今年涵蓋率將達50％，距總統大選僅剩一年多的時間，蘇內閣決定陣前不換將，將繼續借重對衛福部已上手的陳時中，希望能再拚出一翻成績。
「風吹草不動」！一位兩岸機構相關人士形容新內閣中的國安、兩岸人事。雖按慣例陸委會主委身為內閣閣員須隨行政院長總辭，但在「蘇內閣」上路後，陳明通仍會續留主委位置。況且，據指出，蔡英文總統的兩岸決策圈實際上非常窄，主其事者仍是以國安會諮委傅棟成為主導。
自2日中共總書記習近平拋出「習五條」後，陳明通也連兩周親上火線，賣力對「九二共識」解構與駁斥。尤其，還把「陳教授」時期調查研究出並埋藏多年的內幕公布，譬如揭露促成「辜汪會談」的主因為「密使」而非「九二共識」；早在1992年香港會談前，李登輝就已派遣親信赴陸密談而促成。等於對外界一般認知因1992年兩岸達成共識後，才有1993年「辜汪會談」的說法做回擊。
同時，蔡英文總統在元旦談話中先提出建立兩岸「三道防護網」等，應是對2日習近平在紀念《告台灣同胞書》40周年上的說法預先做因應，此役研判有功，也記上陸委會一筆。近期陳明更通頻上火線為政策辯護，也挑起了陸委會與國民黨持續「鬥嘴鼓」。
(中國時報)
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