凌晨2點開始排隊 中籤率僅6％！國瑜夜市抽籤 人龍綿延1公里

2019年01月12日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

2019年高雄燈會藝術節「金銀河」2月9日於愛河登場，市府11日決定順應民意，延長3天至2月20日。圖為去年藝術節點燈，水上劇場燈光煙火秀令人目不暇給。（本報資料照片）

高雄燈會延長到2/20 上千攤商搶抽120籤

高雄燈會藝術節「金銀河」2月9日於愛河登場，原本為期9天，提早2天於元宵前閉幕，市府11日決定順應民意，延長3天至2月20日。此外，燈會將重現120攤「國瑜夜市」，11日吸引2000人「搶發財」排隊抽籤，人龍綿延逾1公里，中籤率僅6％。

高雄愛河燈會 定案12天

今年高雄燈會風波不斷，先是從高雄港挪回愛河，活動期程更一改再改，從16天改到9天，昨最終定案為12天，連主題「金銀河」也受到網友熱議。此次有雙主燈、復古夜市、童年古玩，也有霹靂布袋戲、明華園戲劇團、白冰冰領銜的藍寶石歌廳秀、歌手安心亞等演出。

觀光局長潘恒旭表示，高雄愛河燈會與屏東台灣燈會、佛光山平安燈會攜手打造南方3大燈會，目標把中北部、亞洲遊客都引來南台灣，3個燈會各自接力。

高雄市長韓國瑜說，潘恒旭原始想法是不同地區燈會接龍，營造南台灣一棒接一棒的快樂氛圍，但因為是新構思，會引發議論，但從另個角度來想，燈會接棒也是個創意。

跟著禿子擺攤 期待商機

昨抽籤搶到頭香的阿伯名叫「童子軍」，受訪時拿出身分證笑說，自己從基隆來，因為錢難賺、身體又不好，看到韓國瑜就有希望，凌晨2時就跑來排隊，想賣絕版公仔。知名的杏仁哥、香腸伯也都現身排隊行列，想延續前幾次熱賣盛況。

上午11時正式抽籤，不分排隊順序先後，只要有拿到號碼牌、填寫正確資訊，即具有抽籤資格，但民眾仍漏夜排隊，排隊起點從六合截流站跨越中正橋，一路排到河西路的高市音樂館，2000多人在豔陽下耐著性子等待。

抽籤結果幾家歡樂幾家愁，中籤攤商以美食及小吃為主，另有部分文創商品攤商；有民眾填單不確實，遭取消資格當場抱怨，中籤者則欣喜若狂。在前金區賣飲料的方小姐說，前幾次跟著韓國瑜擺攤，業績都不錯，上次就職典禮沒抽到，沒想到這回幸運之神降臨。

觀光局科長李淑芝表示，抽中攤販區的民眾需繳交包含清潔設施費用2萬元及保證金2萬元，若擺攤過程沒違規，可退還2萬元。高雄燈會共12天，換算下來1天攤位不到1700元，相當實惠。

(中國時報)