口譯哥外派三級跳 監委要查

2019年01月12日 04:10 中國時報 鄭舲 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

外交部長吳釗燮日前安排外號「口譯哥」的趙怡翔任駐美代表處政治組長，但因他從政資歷不深，且未經外交特考，引發外界質疑。監委仉桂美、江綺雯認為有進一步了解的必要，申請自動調查。

監委表示，據媒體報導，外交部近日以未經外交特考、到部時間不滿1年，且無實際處理外交業務的年輕幕僚擔任駐美代表處組長，引起機關內部人員不滿，外界也多所質疑。

監委認為，外交是內政的延伸，是捍衛國家主權第一線，外交人力及資源配置，攸關外交人員士氣提升，駐外人員的考訓用機制，也應客觀公正。相關外派人員的人事晉用，究竟有無與相關人事法令規範資格要件有所扞格？且相關人員所得給付的法令要件與依據為何？有無破壞文官體制專業超然、健全性與公平性？均有進一步調查瞭解必要。

國民黨副主席郝龍斌則是批評，民進黨為政治鬥爭，把軍校校歌與黨軍掛勾，不但是對歷史無知，更對不起抗戰時為國捐軀、犧牲性命的黃埔健兒。

郝龍斌諷刺，民進黨政府寧可砍掉陸軍官校333萬元經費，也要讓「口譯哥」爽領360萬元，凸顯民進黨還沒有走出敗選的陰影，所謂的「台灣價值」，光從大砍陸軍官校經費就能看出，寧可把錢給與親信，也要拔除陸軍官校歷史傳承的連結，簡直就是軍中版的「管中閔案」。

立委童惠珍表示，蔡英文這兩年不斷追殺軍公教，製造另類的「文化大革命」，醜化、羞辱所有退休軍公教人員，現在又為了陸軍官校校歌中的「黨」字，漠視其自有的歷史傳承和意義，冠上意識形態莫須有罪名，逼迫陸軍官校就範，手段相當拙劣。

(中國時報)