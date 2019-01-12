馬批蔡 藉一國兩制做掉九二共識

2019年01月12日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

大陸國家主席習近平日前發表對台談話提出「習五條」，蔡英文總統稱「九二共識」一詞已被北京定義為「一國兩制」，籲各政黨不要再講「九二共識」。對此，前總統馬英九直言，「我們當然不認同、反對她這樣說，這不是事實」，稱蔡英文將「九二共識」與「一國兩制」擺一起，就是希望利用國人對「一國兩制」的不滿，做掉「九二共識」。

馬英九昨接受廣播專訪指出，「九二共識」是在國家統一前，海峽兩岸對一個中國原則的看法，「一國兩制」則是大陸在統一後要實施的制度，一前一後，兩者根本不可能同時存在，中間也不能劃上等號，「不知道蔡英文為何把它們劃上等號，完全是錯誤的。」

馬英九還說，到目前為止，「一國兩制」在台灣是沒有市場的，這點大家都知道，所以蔡英文為什麼會將「九二共識」與「一國兩制」擺在一起，「就是希望透過大家對於『一國兩制』的不滿，一起把『九二共識』做掉，就這麼簡單！」

馬英九還指出，習談話比過往強硬，可明顯看出從他上任到現在，對統一有強烈緊迫感，但也不能不說，習近平所談的「九二共識」內容跟我方說的有出入，且跟當初達成的共識不一樣，連前國安會祕書長蘇起都稱簡直認不出「九二共識」面貌。

另一方面，對於遭陸委會質疑「馬習會」上未公開提「一中各表」，馬也反擊稱「昧於事實」，當年在新加坡與習近平正式會談時就清楚表達，「我說習先生，1992年我們達成『一中各表』共識，不會表到兩個中國、一中一台、台灣獨立，因為這些都不是中華民國憲法可以允許的」，談話逐字稿也送到立法院，已是公開事實。

(中國時報)