卓榮泰談立委補選 目標保3搶3
民進黨主席卓榮泰昨表示，立委補選的目標是「保3搶3」，台北、台南、新北這3席原本就是民進黨的席次，保住是基本要求；台中、彰化若能取得勝利，就是強心針，強心針一打，民進黨生命力會更活躍，至於金門比較遙遠，還在持續觀察動向。
卓榮泰昨與媒體茶敘時，被問及總統初選時程時表示，過去是在3、4月，今年因為3月16日有立委補選，希望補選後再來進行，看316補選後的1個月能否完成，但還要跟中常會溝通商量。至於立委提名，應該是在5、6月左右會處理，過去也都是半年前完成提名作業。
至於不分區立委，卓榮泰重申，希望未來是「戰鬥力的名單」，他強調，希望不分區立委能成為黨跟專業團體的橋梁，不分區立委的論述、理想、主張要在整個黨的政策架構下去做，代表黨去說服外界，而不是只給黨很多壓力，跟執政團隊的政策太遙遠。
媒體關切與友黨如時代力量的競合關係，卓榮泰說，他認為各種合作都該嘗試，但合作要在對國家總體目標一致下進行，所以會抱持可以合作的態度，但不強求可以合作的結果，而且該決定的時候就要決定，不要拖太久，以免雙方努力太久，很多事情無法挽回。
對於黨部人事改組，卓榮泰說，要先把現有的空缺補實，下周常會前會有比較清楚的輪廓，其他現在先不會動，等到1月27日立委補選後再決定。不過，祕書長一職最需要趕快找，希望是內外都能協助整個黨的人選。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。