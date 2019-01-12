卓榮泰談立委補選 目標保3搶3

2019年01月12日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

民進黨主席卓榮泰昨表示，立委補選的目標是「保3搶3」，台北、台南、新北這3席原本就是民進黨的席次，保住是基本要求；台中、彰化若能取得勝利，就是強心針，強心針一打，民進黨生命力會更活躍，至於金門比較遙遠，還在持續觀察動向。

卓榮泰昨與媒體茶敘時，被問及總統初選時程時表示，過去是在3、4月，今年因為3月16日有立委補選，希望補選後再來進行，看316補選後的1個月能否完成，但還要跟中常會溝通商量。至於立委提名，應該是在5、6月左右會處理，過去也都是半年前完成提名作業。

至於不分區立委，卓榮泰重申，希望未來是「戰鬥力的名單」，他強調，希望不分區立委能成為黨跟專業團體的橋梁，不分區立委的論述、理想、主張要在整個黨的政策架構下去做，代表黨去說服外界，而不是只給黨很多壓力，跟執政團隊的政策太遙遠。

媒體關切與友黨如時代力量的競合關係，卓榮泰說，他認為各種合作都該嘗試，但合作要在對國家總體目標一致下進行，所以會抱持可以合作的態度，但不強求可以合作的結果，而且該決定的時候就要決定，不要拖太久，以免雙方努力太久，很多事情無法挽回。

對於黨部人事改組，卓榮泰說，要先把現有的空缺補實，下周常會前會有比較清楚的輪廓，其他現在先不會動，等到1月27日立委補選後再決定。不過，祕書長一職最需要趕快找，希望是內外都能協助整個黨的人選。

(中國時報)