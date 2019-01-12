開放陸資購屋 反對比率大減

2019年01月12日 04:10 中國時報 蔡惠芳 ／台北報導 ／台北報導

「韓流」效應發燒！高雄市長韓國瑜提議政府鬆綁陸資投資高雄房市，引發市場熱議。房仲業11日公布最新網路民調指出，仍有62％的受訪者表達「反對」，但反對比率較2017年的72％大降10個百分點，顯示對陸資買房的抵抗性大減，且「有條件贊成」鬆綁的比例，則從2017年調查的18％攀升到32％，足足提升14個百分點。

此外，民調顯示，「贊成」（含有條件贊成）」的理由，受訪者選擇「正視檯面下陸資透過管道來台購屋卻無法管理的現實，開放才能更有效控管」，占比55％、為最高。排名第二的理由則是「全民先拚經濟，提升台灣經濟發展」，占24％。至於抱持「反對」的理由，則以「擔心陸資來台炒房，讓年輕人買不起房」，占78％最多；排名第二是「擔心國家安全問題」，占20％。

屋比房屋比價創辦人葉國華以2017年內政部通過淡水「萬通2011」產權交屋過戶訴願案時的屋比調查，再對照最新民調，可見民眾對開放陸資購買的抗性，已出現鬆動。葉國華建議，不少民眾已體認到，陸資透過其他管道來台買房，但政府卻無法管理的現實，加上內心確實有拚經濟的期望，建議政府嚴控陸資的同時，也應顧及民眾心態的轉變。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴也表示，現行政策針對陸資來台買房有法可循，除了有「543條款」（3年內不得移轉、居留時間4個月內、貸款不得超過5成）外，甚至還有1年400戶的總量上限，以及取得同一棟或同一社區的建物以總戶數10％為限，把關過度嚴格，買房過程「超麻煩」，反令許多交易都胎死腹中。

他認為，開放的影響其實不如市場預期嚴重，如果以全台1年買賣移轉量約30萬戶來估計，就算陸資買滿400戶，也只占全年交易量的0.001％，且政府多年來嚴格防堵，讓不少陸資化明為暗、透過設立第三地公司，換個身分成為外資輾轉來台，或透過跟台商借名登記取得台灣產權，因此過度防堵的結果，反無法確實控管，他也建議政府應正視陸資問題，適度鬆綁，把審核程序加快，在拚經濟與有效控管下，取得平衡點。

(中國時報)