學測5選4 7成考生仍全考

2019年01月12日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

108學年度大學入學考試學科能力測驗將於25日至26日兩天舉行，大考中心指出，今年開始考招制度將出現變革，即個人申請等管道，最多只能採計學測4科成績，也就是「5選4」，不過108學年度學測仍有7成考生選擇5科全考。

考科節次調整

大學學測考科共有國文、英文、數學、社會、自然5科，以往大學各招生管道篩選學生時，都可參採5科。但招聯會為減輕考生壓力，決議108學年度起將參採上限調降為4科，並禁用5科總級分篩選，等同強迫各校系「5選4」。

據大考中心統計，108學年度大學學測共有33個考區、89個分區，共在全國3409個試場舉行，集體報名12萬9484人、個別報名則是8906人。在各科選考人數方面，選考國文有13萬8248人、英文13萬8071人、數學13萬6379人、社會12萬4227人、自然11萬1775人。

至於選考科數，選考5科考生有9萬8442人，占比7成，選考4科的次多，有3萬7708人，選考3科的考生有1440人，選考2科的有538人，選考1科的有262人。

大考中心提醒，由於學測自5科必考改為由考生依各校校系規定考科選考，配合制度變動，因此調整考科節次安排，有非選擇題型的國寫與英文，則分列在兩天考試；將多數考生可能選考的社會與自然分別移至兩天考試的最後一節。

將設第二闈場

在考試時間安排上，國文（選擇題）80分鐘，國寫為90分鐘，英文與數學均為100分鐘，社會與自然均為110分鐘。

大考中心也指出，各考區分區「試場分配表」及詳細地點已於11日公布，相關資訊已公開在大考中心網站（＜http://www.ceec.edu.tw/＞），並提供網路及電話語音（02-23643677）查詢服務。

大考中心另也提到，學測將於111年推動「混合題型」和「卷卡合一」，需要更多人力和設備入闈，並將設立「第二闈場」，經費約需新台幣100萬元。

(中國時報)