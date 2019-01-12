玉山青年學者 開放每校申請
教育部高教司長朱俊彰11日於108年全國大專院校校長會議報告高教政策重點發展時表示，將放寬規定讓所有大學都能申請至少1名玉山青年學者，但強調仍須通過嚴格的審核機制。玉山青年學者最高可獲教育部補助年薪外加150萬。
朱俊彰表示，教育部去年推動「玉山學者」計畫，幫助大學延攬海外優秀人才，有大約100名學者申請，最後21位玉山學者、25位玉山青年學者通過。
玉山學者計畫規定必須符合高教深耕計畫第1部分「補助經費達5000萬元以上等條件的學校」才能申請玉山學者計畫，教育部為了加深攬才廣度，朱俊彰說，將放寬所有學校（專案輔導學校除外）可至少申請1位玉山青年學者。
不過這樣會不會變成大鍋飯？朱俊彰指出，審查標準不變，包括國際學術聲譽、跟學校研究的契合度、學校永續留住人才的措施等，必須符合標準才能通過審核；不過如果學校想延攬的學者不符合玉山青年學者標準，建議可考慮用高教深耕裡20%彈性調薪方案來聘任。
他表示，玉山計畫中留才的「彈薪加碼」僅加碼17校、764位教師，「希望有更多學校加大彈薪的力道」。
另朱俊彰表示，教育部輔導大學成立招生專業化辦公室，目前已有30校開始試辦，預計110年將擴大為70校；特殊選才從10校至4校，名額從459名至1014名；扶弱招生今年有57校、提供1765個名額；去年學術倫理辦公室成立後也開始研析104年至107年的學倫案件。
(中國時報)
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