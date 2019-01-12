大學校長會議 正副總統缺席

2019年01月12日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台中報導 ／台中報導

20年來首次沒有正副總統參加大專校院校長會議！實踐大學校長陳振貴表示，自己參加20次大專院校校長會議，每年大專院校校長議總統或副總統都會與會，有的只來致詞拍照，有的參加座談，馬總統則是全程參加，但這次正副總統皆未參加；龍華科大校長葛自祥則表示「感覺政府愈來愈不重視高等教育」。

攸關國內高教發展的大專院校校長會議，全台173大專院校校長都獲邀參加，昨日會議第二天，校長們都表達不滿！

陳振貴指出，今年會議主題是「預見2030未來大學」，但是如果沒辦法度過2028年斷崖（該年是虎年大一新生入學），何來2030？明年大一新生又少了2萬5000人，建議下一次大學校長會議徹底檢討少子化，期待立法院盡快處理大學轉型退場條例，這是解決少子化的重要法源，林全院長時代視為優先法案，現在卻還擱在立法院；另一個是管中閔案讓大學校長感觸良多，一個大學不能沒有校長，期待新的教育部長產生後，未來政治不再干預學術。

葛自祥則說，參加10次大學校長會議，感覺政府愈來愈不重視高教，以前馬總統每年都來，期待明年總統參加大學校長會議。

葛自祥指出，今年會議主題是2030，有的校長倡議仿效UCLA，但有的校長只擔心怎麼活下來。台校只能往外面「撈」學生，他期待教育部門像以前吳清基部長一樣帶校長們去東南亞衝刺，「我知道外交有困難，但是部長帶頭衝會有集體力量！」技職院校在東南亞是有市場的，新南向絕對不能因為少數個案而影響全局，希望政府多多支援。

葛自祥也誠懇呼籲，對岸生源不能放棄，大陸短期生對台灣都有很好印象，希望教育領域就讓它單純化，不要再被非教育因素干擾。

(中國時報)