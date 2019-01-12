青少年電子煙吸食率4年竄高
中國時報
林周義／台北報導
《菸害防制法》修法實施10年，國健署統計，國人整體吸菸率在10年間已下降逾4成。然而2014年開始，高中生電子煙吸食率卻上升，由2.1%竄升至去年的3.4%。目前國、高中生吸食電子煙人數共3.8萬人，顯示菸害防制仍有進步空間。
國健署統計，我國成人吸菸率在10年間由21.9%下降至13%，降幅4成；國、高中生則分別由7.8%降至2.8%、14.8%降至8%，降幅約6成3及4成5，國人整體吸菸率下降4成以上。然而高中生電子煙吸食率卻在2014年至2018年間，由2.1%竄升至3.4%；國中生則獲控制，由2.0%降至1.9%，計有3.8萬青少年吸食電子煙。
國民健康署署長王英偉表示，多數電子煙含有尼古丁，會導致成癮，更有爆炸、致癌的風險。國外研究顯示，吸食電子煙將提升氣喘盛行率及上學缺課率，且令腦中葡萄糖量減少、破壞凝血因子，比吸菸更容易引起中風。
另一方面，根據國健署2018年青少年吸菸行為調查，3成的青少年（國中生為30.4%、高中生為29.8%）暴露於家庭二手菸環境。其中，近半數的者天天受到二手菸侵害（國中生：46.3%、高中生：48.6%）。美國去年一項研究顯示，兒童時期暴露於二手菸環境，成年後死於肺阻塞的風險將增加31%。
國健署菸害防制組組長羅素英表示，《菸害防制法》仍有進步空間，有鑑於菸品對青少年的危害，國健署正推動修法，盼將電子煙、加味菸等新興菸品納管，另擴大禁菸公共場所範圍，並提升國人菸害健康識能，目前國健署正積極爭取將相關修法排入立法院會期。
(中國時報)
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