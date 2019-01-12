房市飄度假風 飯店宅火熱

2019年01月12日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

看準現代人生活忙碌，民眾度假休閒需求攀升，飯店宅、別墅案如雨後春筍一一冒出頭來，像是大陸建設的「琢豐」、冠德建設的「冠德微山丘」、甲山林「天墅」、「海上皇宮」，大陸建設董事長張良吉更表示，未來將持續尋找適合地點推出別墅產品，新竹、台南科學園區周邊都是評估目標。

休閒設施豐富 回家享舒壓

張良吉指出，現代人生活忙碌，飯店宅提供住戶回家後多元的休閒健身設施舒壓，物業秘書還可協助處理生活鎖事，為此「琢豐」不但吸引區域客，還有中南部企業主為在台北洽公方便，並在結束一天行程後，能運動放鬆，下手購買。

飯店宅可分為兩大類，一是由物業公司提供郵件收發、點餐等部分飯店服務，但服務內容多寡不一，視產品規畫而定，市售案以這類最多；另就是建商與飯店業者攜手合作，如「琢豐」、「西華富邦」即是由寒舍餐旅、台北萬豪飯店等飯店提供服務，在知名飯店加持下，身價自然水漲船高、高人一等。

此外，訴求遠離塵囂的別墅案，也有新案搶攻市場，依《住展》雜誌調查，時下大台北地區的別墅案主要集中在汐止、淡海、新店、北投等地，如「冠德微山丘」、「天墅」、「海上皇宮」、「俋泰陽明」、「松濤晏 」、「基泰英倫莊園」、「華城翡翠」、「城堡山莊」、「葳峰再現」。

不過別墅案的興起，部分是建商為區隔市場，塑造產品特殊性，也有區域市場本就以別墅為主流，除了別墅外，其他產品需求不高。

有趣的是，根據財政部一項調查，新北市最有錢的5個里，前2名並非在市中心蛋黃區，而是集中的新店區華城路周邊的別墅群，由華城里與下城里拿下冠亞軍。

別墅環境清幽 市區做不到

住在下城里、大陸建設自建的「青山鎮」，張良吉透露，該案少有屋主釋出，最近他打算為子女在社區內再購入一戶，就近相互照顧。他並一口氣舉出入住這處社區的多項理由，包括空氣輕新，可養貓、養狗、養錦鯉，種花、種菜、種水果，張良吉強調，這在市區大樓住宅根本無法達成，且區內環山步道還可供晨間運動，讓他可透過運動、蒔花弄草，徹底放鬆，也增添不少生活樂趣。

(中國時報)