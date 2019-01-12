善用年終獎金 一圓成家夢想

2019年01月12日 04:10 中國時報 （住商不動產企研室經理徐佳馨）

早些年，台灣好光景的時候，許多購屋人的年終獎金扮演了買屋第一桶金，或是「頭期款最後一哩路」的重要角色。隨著好時機不再，年終獎金越來越少，想要做買屋規畫，在房價較低的區域還有點機會，但在主要都會裡，並沒有那麼簡單。即使如此，時至年底，手上若多了點資金餘裕，和重新盤整財務的心思，除了除舊佈新，買點新家具、新用品，或是讓家裡有點新氣象，來個小裝潢之外，還有幾件關於房屋的事情可以做做。

首先，對於打算購屋的民眾來說，若是年終還不錯，運用之後還有餘裕，可以思考作為預售屋訂金的可能性，或是首購族、換屋族想要連同年終獎金湊足一定的購屋自備款，在新的一年達到成家夢想，都是可以努力規畫的方向。

至於已經買屋的購屋人，最要緊的是趁年底檢視你的房貸。現階段各家行庫都採取低利優惠，對於貸得久的房貸戶，如果信用良好，還款條件又不差，應比較一下目前貸款的條件到底夠不夠好？可以和銀行討論一下有沒有更低的利率空間，能省一點是一點，如果銀行的條件真的不理想，在年初這段時間談轉貸，一般來說選擇性也比較多，想轉貸的房貸戶可以評估成本之後，再擇優辦理。

當然，對於房貸有點重，或是寬限期即將到期，日後有壓力的購屋人，這當下如果手上有點閒錢，也沒有其他的投資計畫，趁機想想把手上餘錢多還房貸來減輕平常的壓力，新的一年重新開始，倒也不失為是個具體作為。

若是自用住宅房貸，別忘記一年30萬的利息扣除額，可以供作申報所得稅扣除之用，千萬不要讓自己的權益睡著了。

如果年終不夠多，也不用太喪氣，購屋可長可久，先用時間成本取代交通成本，看好幾個適合自己的區域，鎖定存款目標，透過不斷累積就有機會達到目的，年終即使不多，聚沙成塔也相當可觀。

新的一年，雖然大環境不好，但因為利率環境仍低，房價要上漲不易，卻也不大容易出現太大跌幅，等於在一個相對平盤的格局之中，自用客戶可以多方觀察，伺機下手，就有機會買到理想中的好宅。

(中國時報)