離塵不離城 甲山林天墅真放鬆
甲山林「天墅」設計有巴洛克城池歐式廣場外觀，及訴求45項公設、全齡化的主題會館。（甲山林提供）
忙碌的生活，讓許多上班族購屋時，選擇離塵不離城，這讓房價只要南港2/3、廣納45項全齡公設，還可遠眺東區美景的甲山林「天墅」，吸引不少南港、內湖中高階科技人、換屋族，以及歸國台商等紛紛買進。
「有客戶賞屋，一來到這裡，遠眺東區的黃昏美景，就決定購屋了，讓我們也十分吃驚！」甲山林協理蘇同福說，「天墅」採美式社區規畫，位置如同香港半山般，有著山林環境及城市景致，可俯瞰北市南港、東區夜景，為此吸引不少換屋族，內湖、南港中高階科技人等入住，還有外國企業高階主管看到這裡價格如此親民，十分訝異，開心購屋。
「天墅」總銷80億，為甲山林機構在新北市汐止區推出的指標案，基地位於汐止東勢街，屬於南港生活圈，開車5至10分鐘可至中研院、捷運南港展覽館站及南港車站，連結環東大道、國道3號，是最近東區市區的別墅聚落，學區屬於南港明星學區胡適國小、誠正國中。
蘇同福表示，該案大樓產品單價每坪只要50萬元左右，以這價位，在台北市中心連國宅都買不到，來這裡卻可享受多元公設，總價1880萬元起便入住含裝潢的大4房，3800萬元起買別墅，上述價位也較南港市區更易入手。
除了美景、親民價，這裡多達45項多元化公設，更是讓許多希望回家能真正放鬆、舒壓的購屋人決定購入主因。
「天墅」設計有巴洛克歐式廣場外觀，及訴求全齡化的主題會館，包括有瑜珈教室、健身房、輕食吧的運動健身館；設有按摩池、蒸氣室、烤箱、岩盤浴、水床等的SPA會館；規畫有家家酒、樂高、決明子沙池、撞球桌、手足球、小朋友交誼區等設施的兒童遊樂館；以及有手作教室、閱覽讀書室的圖書館，另外還有宴會廳、KTV會館、戶外大型戲水池、便利商店等多元公設。
(中國時報)
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