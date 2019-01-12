Yahoo奇摩環景購物 擺設身歷其境
農曆年前想添購居家用品、應景擺設，不僅要考慮價格、空間大小，還要考量配色與陳列；為解決消費者的疑慮，Yahoo奇摩結合母公司Oath資源，運用創新科技在平台上打造未來購物模式，藉由360度環景技術、支援VR等「沈浸式」購物體驗，讓消費者在構思居家設計藍圖時，就能先身歷其境，透過網路觀看方式，感受商品擺設的感覺，再決定是否購買。
Yahoo奇摩表示，這個購物方式跳脫傳統平面圖文的陳列，以虛實整合的方式，讓消費者以360度環景方式窺看全景，並選擇進入居家、工作室，甚至戶外擺設上的設計運用，避免買了不適當的裝潢擺設，增添購物上的麻煩。
以最實用的居家裝潢為例，Yahoo在平台上也切割客廳、廚房、浴室、臥室等空間，虛實合一的結合運用，消費者滿意就能連結頁面、直接下單；Yahoo奇摩表示，360度環景未來還能廣泛推廣到其他情境中。
2019新年的居家風格，Yahoo奇摩觀察，依然以簡約木質調色彩為主，要增添新年喜氣，只要小小改造，就可以煥然一新了；像裝飾、收納、鍋具用品的小物，不妨以鮮明的色彩，或者搭配可愛的花樣為主。
農曆年前居家大改造前，最重要的是將囤積已久的物品，規劃收納、存放，才能讓居家空間更寬敞、更舒適；由於都會區房子空間有限，網路人氣收納師之琳建議，收納傢俱和外部儲存可以互補運用，例如，常用到的物品，可以規畫收納櫥櫃存放，對季節性物品或長期用不到的紀念品，不妨以外部迷你倉存放，居家空間可以更寬敞，收納可以更簡單、容易整理。
(中國時報)
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