達沃斯經濟論壇 川普不去了

2019年01月12日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦政府局部停擺11日屆滿3星期，一些工會成員和其他聯邦政府機關僱員10日華府白宮前聚集示威，要求結束政府停擺。圖中示威者所舉的牌子寫著：「我們要工作！」（美聯社）

美國聯邦政府因邊境築牆經費爭議，已局部停擺三周。川普總統10日特別赴美墨邊境實地視察，行前則拿美陸貿易談判來相提並論，指責民主黨國會領袖拒不放行築牆撥款，談判態度強硬，比大陸還要難搞。他其後宣布，取消前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的計畫。

指陸方比哭嚎查克可敬

川普行前在白宮向記者表示：「說實在的，我覺得就很多方面來說，中國遠比『哭嚎查克』（Crying Chuck）和南希更為可敬。」哭嚎查克是川普給參議院少數黨領袖舒默起的綽號，南希則指民主黨眾議院議長裴洛西。他又稱：「事實上，我認為中國比反對黨（民主黨）更容易打交道。」

川普並證實已取消出席世界經濟論壇，雖然美國有「很棒的故事可以說」，包括低失業率及與大陸在貿易談判上取得的重大成功。川普原計畫在22日出席達沃斯論壇，屆時大陸國家副主席王岐山也將與會，外界本來揣測兩人可能會面。

視察美墨邊境爭取支持

川普抵達德州麥卡倫，視察當地邊境防堵非法移民的努力，並與遭非法移民殺死的受害者及邊防人員家屬會晤，爭取國民支持他建邊界牆。在麥卡倫國際機場，分別有支持者和示威者聚集，示威者高舉「不要圍牆，歡迎難民」等的標語牌。

來到格蘭德河（Rio Grande，美墨界河）邊境區域，一名執法人員向川普表示，近幾周拘捕了不少墨西哥和中美洲以外的非法入境者，包括來自巴基斯坦、中國大陸和印度的人。川普則稱：「不管是用鋼鐵或鋼筋水泥（築牆），你不會在乎的。總之我們需要一道屏障」，如此也才能遏阻暴力犯罪的侵襲。

揚言宣布進入緊急狀態

川普還對著記者們重申，如果無法與民主黨人達成協議，他可能很快宣布國家進入緊急狀態，以得到在美墨邊境築牆的經費。「我絕對有權宣布國家緊急狀態。我還沒有這麼做，但如果有必要的話，我會宣布。」

副總統彭斯10日另向記者表示，現階段川普未決定是否頒布緊急狀態令。他說，民主黨要求恢復的「幼年抵美暫緩遣返計畫」（DACA，俗稱「追夢人計畫」），目前不能拿來談判，必須先等聯邦最高法院作出裁決。但同時稱，雖然川普已廢除DACA，不過「很願意」修法，向非法移民兒童提供庇護，只是這必須在國會同意建牆後才能討論。

(中國時報)