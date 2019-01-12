華為陸籍銷售總監 波蘭被捕

2019年01月12日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

剛落幕的陸美貿易磋商傳來樂觀消息，不過《華爾街日報》10日引用消息人士談話報導，全球最大電信網路設備製造商華為、在美子公司「華為技術有限公司」出口許可證去年到期，但美方以國安顧慮為由拒絕續簽，商務部長羅斯回應指，此事與陸美貿易衝突無關。另一方面，波蘭昨宣布拘捕在當地的華為高層，指他們涉嫌從事間諜活動，大陸外交部已對此表達高度關切。

位於加州矽谷的華為技術自2014年起持有出口許可證，此證的涵蓋範圍，包括電訊技術和軟體，例如高速數據傳輸技術等。據《華爾街日報》，華為技術舊證在去年4月到期，美國商務部6月致函，拒絕放行華為技術的更新執照申請。也就是說，該公司將無法把在美研發的部分技術輸回大陸。

《華爾街日報》指出，華為技術去年7月向商務部提出異議，表示所謂的國家安全考量沒有依據；並稱若無法獲得批准出口許可，該公司就會把研發中心遷出美境。華為在美國市場遭抵制，但商務部此舉雖然影響華為部分業務，但不至於對華為造成致命打擊，因為華為技術的大部分出口技術不需要出口許可。

另外，波蘭國安部門11日表示，逮捕大陸和波蘭公民各一人，懷疑他倆與大陸情報部門掛勾，涉嫌從事間諜活動。

陸籍人士吳維菁(Weijing Wu，譯音)是華為波蘭分公司的銷售總監，另一名波蘭人皮奧特（Piotr D）則是波蘭國安局前高層。當地媒體報導，反間諜部門8日前往2人寓所和華為波蘭總部搜查，查獲相關文件及檔案，以間諜罪名控告2人，若罪名成立，恐將面臨10年刑期。大陸外交部對此表示高度關注，要求相關國家公平、依法處理，並保障涉事人的合法權益。

(中國時報)