繞過國會找築牆費 白宮走偏鋒

2019年01月12日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

據消息人士透露，白宮已開始為川普總統宣布進入緊急狀態，以繞過國會取得興建美墨邊境圍牆的經費作準備。據悉，川普已指示美國陸軍工兵部隊研究能否使用去年通過的救災資金來築牆，建牆工程合約最快能在何時簽訂，以及能否在45天內動工。

一名國會助理表示，去年國會通過一項為波多黎各、德州、加州和佛羅里達州災難救助支出法案所編列的139億美元，已經分配下來，但還沒有動用，白宮要求陸軍工兵部隊查看哪些計畫可以被推遲，然後將其資金用於建造美墨邊境圍牆。

《今日美國報》報導，五角大廈10日確認，已經開始為川普可能使用宣布國家緊急狀態來興建邊境牆進行準備。其發言人比爾說：「國防部正在評估權力和籌資機制，以確定可以築邊境牆的選項。」

美國總統川普與國會民主黨人就50億美元邊界築牆經費問題，一直僵持不下，雙方對峙已導致政府局部停擺。川普只好走偏鋒，只要宣布國家進入緊急狀態，就能透過緊急狀態所賦予的特定權力，將政府現有的部分預算變更用途，讓美墨邊境牆開工。

川普團隊分析，按目前情況，總統宣布緊急狀態後，民主黨人必定會提出訴訟，「緊急狀態很有可能被法院取消」，但川普爭取到的折衝時間，以及邊境牆強行動工的現實，已讓川普能向支持者有所交代。

本次美國聯邦政府停擺，即將打破1995年12月到1996年1月柯林頓政府時代關門21天的紀錄。據政治網站Politico報導，經濟學家估計，聯邦政府停擺若繼續下去，每周造成美國經濟損失約為12億美元。

歷史經驗證明，關閉政府實際上比保持開放成本更高。政府恢復運轉後通常會給被迫休假的政府雇員補發工資，但關閉的公園不能收門票，政府最後也不得不為拖欠的承包商款項支付利息。

信評機構「標準普爾」估計，僅2013年10月政府關門16天就為美國經濟造成了240億美元的損失，並使美國當季GDP成長率從3％降至2.4％。

(中國時報)