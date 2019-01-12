貿易談判 陸副總理劉鶴月底訪美

2019年01月12日 04:10 中國時報 陳君碩 ／綜合報導 ／綜合報導

《華爾街日報》11日報導，大陸國務院副總理、陸美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將在1月30日和31日率團與美國貿易代表萊海澤及財政部長穆努欽會面進行談判。

報導稱，劉鶴目前計畫30、31日到訪華盛頓。外界擔憂美國政府局部停擺，可能導致行程再延誤。不過，穆努欽10日造訪美國國會後告訴媒體，政府關閉不會影響劉的訪問。

日前在北京的陸美副部級貿易談判，劉鶴意外現身，引起外界關注，認為是對談判成果釋放樂觀正面訊號。這顯示陸美雙方已就劉鶴訪美時間交換意見，並認為已有足夠的進展，有利劉鶴出訪美國。

歷經副部級事務性諮商，大陸承諾要加大進口幅度，主要是農業和能源，時間是2年內抹平逆差。

除了製造業以外，下一輪要談的重點，就是服務貿易和金融對外開放，針對接下來結構性談判，將是劉鶴將要具體拍板把關的重點。

美國承諾只要陸方加大智慧財產權保護立法和力度，不允許強制技術轉讓，將會加大高科技技術出口。

新加坡《聯合早報》報導，劉鶴1月底赴美談判，如果取得一定的妥協，大陸國家主席習近平計畫將於2019年上半年訪美，與川普再次會晤，這也將是習近平自2017年4月以後，首次訪美國是行程。

(中國時報)