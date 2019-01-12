北京市府搬家 通州成副中心

2019年01月12日 04:10 中國時報 陳君碩 ／綜合報導 ／綜合報導

北京市政府11日正式遷到位於東六環通州區的「城市副中心」，舊市府牌匾也於10日晚卸下，進入檔案館。目前已有30多個部門，約1.2萬人遷入辦公，未來北京副中心將與河北雄安新區，成為北京新的「兩翼」，並疏解北京的非首都功能。

綜合陸媒報導，北京市級行政中心11日正式遷入城市副中心，北京市委書記蔡奇、市長陳吉寧，市人大常委會主任李偉、市政協主席吉林，11日一早參加升旗儀式，並揭開機關新牌匾。

身兼中央地方 定位難分

北京市委與市政府的舊辦公大樓，原位於東長安大街南側的東交民巷區域，10日晚舊牌匾被拆下，現場引來不少北京市民拍照留念。

因北京市行政區內彙聚中央部會機關、國有企業、外國使館、跨國企業以及市政府等多項功能，城市發展飽和，讓北京市同時作為「首都」和「地方政府」的定位如何區隔，已是陳年問題。

2014年2月，中共總書記習近平視察北京時提出「疏解非首都功能」、「京津冀協同發展」；隔年，中共中央政治局即審議通過「京津冀協同發展規劃綱要」，要求推動北京市屬行政、事業單位整體或部分遷移到通州。

北京城市副中心的總面積約155平方公里，即通州全區906平方公里，並輻射帶動廊坊北三縣地區協同發展。北京市副市長隋振江11日指出，北京市委、市人大、市政府、市政協四大班子和30餘個相關部門，包括四大班子下屬的相關部門約1.2萬人，已經正式遷入城市副中心辦公。

四大班子遷入 帶動發展

根據《北京城市總體規劃（2016年一2035年）》，未來北京將形成「一核一主一副、兩軸多點一區」，「一核」指首都功能核心區；「一主」為中心城區，包括東城，西城、朝陽、海淀、豐台、石景山等區；「一副」指通州的城市副中心；「兩軸」指中軸線及其延長線、長安街及其延長線；「多點」指五個位於平原地區的新城，包括順義、大興、亦莊、昌平、房山新城；「一區」指生態涵養區，包括門頭溝區、平谷區、懷柔區、密雲區、延慶區，以及房山山區。

(中國時報)