人幣衝衝衝 周漲幅創匯改後新高
國際美元走弱，加上陸美貿易談判進展整體順利，人民幣升值特快車強勢發動，在岸、離岸人民幣昨日對美元雙雙升破6.75關卡，其中在岸價以6.7482對1美元作收，單周大漲1163點，創2005年匯改以來最大周漲幅。
相較於人民幣聲勢猛烈，新台幣昨早以30.75元的日高價開出後，隨即如溜滑梯般，盤中匯價由紅翻黑，外資呈小幅匯出，終場收貶2分，以30.802元作收，虎頭蛇尾。
2019年一開年，亞洲匯市隨即上演雙強對決局面，因避險需求加持，日圓近日表現強勢，而除日圓外，人民幣展現後來居上企圖心，自1月3日以來，人民幣持續走強，外匯市場看漲人民幣的程度已達到約8年來最高。
原本外界認為，在大陸經濟放緩壓力下，大陸官方勢必有動作，其中中國人民銀行調降存準率，大舉「放水」搶救經濟，人民幣恐難逃貶勢，去年底有多家外資認為，尤其Fed持續升息，人民幣恐面臨「破7」保衛戰。
沒想到時序進入2019年，在Fed考慮放緩升息腳步後，出現逆轉，除升息循環恐將告一段落，去年強了一年的美元恐見反轉，人民幣在陸美貿易談判進展整體順利推升下，一甩人行放水助貶預期，拉出強勁升值行情。
匯銀主管認為，如果陸美貿易談判進展整體順利，人民幣「很難貶」，否則兩方根本談不下去；但大陸經濟放緩是事實，強勢人民幣恐使其雪上加霜，被動升值的升勢自會受限，要注意隨時反轉走弱的匯率風險。
(中國時報)
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