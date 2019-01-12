打造雄安質量 不犯顛覆性錯誤

2019年01月12日 04:10 中國時報 潘維庭 ／綜合報導 ／綜合報導

北京市委市政府等四套班子11日正式遷入位於通州的城市副中心辦公，與城市副中心並稱為「北京新兩翼」的雄安新區也提出目標，要以「雄安質量」作為追求目標，同時也力求房價穩定，不犯「顛覆性錯誤」。

大陸國務院新聞辦公室11日舉行「河北雄安新區和北京城市副中心規劃建設」記者會，陳剛被問到「雄安質量」的具體做法時回應，雄安將打造成新時代、高質量發展的全國樣板，打造成社會主義現代化城市，「雄安質量」是一個體系，內容涵蓋規劃、建設、發展、管理等方方面面。

對於進入新階段的北京城市副中心和雄安新區，記者會上多位北京市和河北省官員均表示，房子是用來住的，不是用來炒的。北京市副市長隋振江介強調，房價要穩定，中央也有統一政策。

京津冀協同發展領導小組辦公室副主任林念修也提到，《中共中央國務院關於支持河北雄安新區全面深化改革和擴大開放的指導意見》（下稱《指導意見》）裡頭，針對性地提出一批政策，比如下放管理權限、創新編制管理等，為給新區更大的改革自主權，「新區事新區辦」。

林念修表示，雄安新區和北京城市副中心從頂層設計階段，轉向實質性的開工建設階段。目前除了基礎性的項目和保障運行的臨時性建築外，雄安新區沒有動工一磚一瓦，「為的就是繫好第一顆扣子，不犯顛覆性錯誤，避免留下歷史遺憾」。

林念修說，最大的特點是要牢牢把握「北京非首都功能疏解集中承載地」這個初心，緊緊圍繞創造「雄安質量」、建設「廉潔雄安」、打造推動高質量發展的全國樣板這條主線，提出了一攬子的支持政策。

(中國時報)