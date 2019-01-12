影》40元詐高鐵20萬 駭客天才交保

2019年01月12日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導、 陳科廷 ／影音編輯 ／台北報導、／影音編輯

有「台灣駭客天才」之稱的張啟元，利用手機駭入台灣高鐵「T-Express行動購票」APP，更改退票金額被調查局查獲。（調查局提供）

張啟元曾駭入臉書創辦人祖克伯帳號，獲頒獎金而聲名大噪。（取自張啟元臉書）

去年12月台灣高鐵的「T-Express行動購票」系統，遭駭客入侵，將退票金額由40元更改為20萬，調查局台北市調處資安科調查，發現是有「台灣駭客天才」之稱的張啟元所為，張到案後自比「羅賓漢」，辯稱自己是在替高鐵「抓漏」，因行為已觸犯刑法更改電磁紀錄罪，檢察官複訊後諭令交保10萬元。

張啟元曾自爆以1元刷502台iPhone手機，前後5次駭入「臉書」反應漏洞，甚至駭入臉書創辦人祖克伯帳號抓出臉書漏洞，獲得臉書頒發獎金，因而被稱為「台灣駭客天才」。

高鐵發現異常 中止退款

台灣高鐵去年12月發現「T-Express行動購票」系統遭駭客入侵，駭客以票價40元訂購「南港至台北」區間車票1張，隨即辦理退票，並竄改系統退款金額欄位參數為20萬，企圖矇騙系統受理交易，台灣高鐵後端帳務系統發覺異常，人工稽核及時中止退款。

北調處資安科調查發現，這件高鐵駭客入侵案，是由2015年入侵統聯客運售票網站的張啟元所為，當時張利用入侵統聯客運售票系統的機會，連續將數百元的票價改為1元，其中1次還搭車到台北，被台中地院判決拘役60日，可易科罰金確定。

張自比羅賓漢 辯非騙錢

調查發現，張啟元又想故技重施利用「1元」入侵，先利用手機透過T-Express行動購票APP，嘗試以0元或1元購買高鐵車票沒有成功，才再改以訂購40元區間車票1張成功後，立即辦理退票，藉攔截並竄改購票交易系統特定參數方式，使系統查驗機制失效，意圖詐領20萬元。

資安科9日上午發動搜索，查扣涉案用筆電及手機各1台，並依涉犯刑法更改電磁紀錄罪、詐欺未遂罪嫌將張約談到案。他坦承入侵高鐵購票系統，但自比羅賓漢強調為找出高鐵漏洞，不是騙錢，如果真的收到20萬，也會退還高鐵。案經調查人員訊問後，將張啟元移送桃園地檢署，檢方偵後訊諭知張以10萬元交保。

(中國時報)