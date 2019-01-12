失業兒勒斃病父 上吊自盡
長照悲歌！高雄市大樹區55歲未婚吳姓男子，疑不堪長期照顧生病的85歲老父，身心俱疲下，在家中留下遺書後，10日晚間開車載著老父到知名景點大樹區舊鐵橋，先勒斃父親再走上橋上吊身亡。
這起長照家庭悲劇消息傳開後，鄰居們都覺得婉惜，並說吳男很乖、很孝順，雖曾聽他抱怨照顧父親很累，卻沒想到會因此尋短。鄰長吳龍輝說，排行老三的吳男，有大哥、大姊及一個妹妹，原從事水泥工，因單身未結婚，在家中陪伴父親，其他兄弟姊妹均成家，因住不遠也常會返家探望老父。
興山里長尹平成表示，吳父中風行動不便，另有攝護腺肥大等病史，健康狀況不佳，3年多前探望時，還能清楚言語，近來講話已不清，且常臥病在床，生活無法自理。
尹平成說，吳男近年因長期勞力工作造成雙膝退化性關節炎，無法再工作，身體及經濟狀況不佳，但他有兄姊，無法申請低收入戶補助，曾聽鄰居說，吳多次抱怨照顧父親很累，晚上沒辦法睡覺，疑因身心俱疲，走上絕路。
警方調查，吳男除了一肩扛起照顧父親的責任，並拒絕家人金錢資助，10日晚在家中留下遺書，寫「父親我帶走了，所有罪責我來扛」，大嫂返家探望公公時發現遺書趕緊報警尋人，員警正好接獲有人上吊通報，確認死者就是吳男，另在距吳上吊不遠處車內，發現氣絕多時的吳父，脖子上有一道明顯勒痕。
警方未在車上找到勒斃吳父的繩索，懷疑他以同一條繩索勒死父親後再上吊，全案已報請檢察官相驗，並釐清相關案情。
全國各縣市自殺防治專線0800-788-995
(中國時報)
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