影》高手曾駭總統府 警借重長才
曾經突破臉書資安防護，成功挑釁創辦人祖克伯帳號並獲頒獎金而聲名大噪，被稱為「台灣駭客天才」的張啟元，因駭入高鐵更改退票金額被檢方諭令交保。張的駭客手段高超，卻抱怨台灣資安環境，顯示駭客不見容台灣社會，但過去創造「車諾比病毒」的陳盈豪、入侵總統府和大考中心的電腦天才蘇柏榕都在案發後，被政府機關借重資訊專長。
「一元入侵」似乎成了張啟元駭客行為的起手式，去年7月，張就用1元捐款，成功拿到台北市長柯文哲募款網站的2000元贈品，沾沾自喜的宣告他是唯一在柯p募款網站以1元拿到贈品的人。此外，利用APPLE PAY漏洞大買508支iPhone手機；入侵統聯客運的購票系統，都是用1元買票，高鐵的「T-Express行動購票」系統，本來也是企圖用1元買票，失敗後才改買40元的台北到南港區間車票。
手段高明的張啟元不但抱怨台灣的資安環境，更憤怒駭客不見容於台灣社會，所以他的心願是「徹底離開台灣」。他認為白帽駭客、獎金獵人這種工作職稱和概念太新了，他的專業和職業到現在依然不被認同。
不過，以往也曾名噪一時的駭客，卻在案發後，被政府機關借重長才，如創造1998年毒癱全球600萬電腦的CIH車諾比病毒的陳盈豪、入侵總統府和大考中心的電腦天才蘇柏榕，都曾被刑事局、國安局等單位網羅，借重他們的資訊長才，幫忙搜尋資料、處理電腦故障，或從事資安維護。蘇柏榕目前在資安公司上班，與當初輔導他的刑事局官警仍有聯絡，警方對他能將專長用於正途，也感到欣慰。
(中國時報)
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