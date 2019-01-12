高風險性侵犯破壞電子腳鐐 1天落網
台東首次發生性侵高風險男子潘俊皓破壞電子腳鐐逃逸案件，台東地檢署10日立即發布通緝並取消假釋，在各縣市警方大力搜捕下，潘嫌只逃亡1天就在宜蘭縣員山鄉落網，由於他的真實面目和網路照片差距很大，美型男秒變浩呆男，讓網友直呼「渣男，騙很大！」
台東縣鹿野鄉25歲的潘俊皓因與未滿14歲女子性交，經法院判處有期徒刑6月確定，併同其他竊盜、恐嚇等案件入監執行；去年6月底假釋出獄，並交付保護管束，在身上配置電子腳鐐。
台東地檢署評估潘俊皓有高度再犯風險，除配置電子腳鐐，還命令每天晚間10時起至翌日上午6時許，不得離家外出，其餘時間則可外出，但全程都有電子腳鐐監控行蹤，不料10日下午4時許，台東地檢署發現電子腳鐐出現異常訊息，立即透過GPS搜尋設備位置，在花蓮縣鳳林鄉大富火車站附近發現該設備已遭破壞丟棄。
檢警大力追捕，潘俊皓僅逃亡1天就在宜蘭員山鄉某民宅落網。台東縣刑警大隊長許益祥表示，潘嫌套上腳鐐已有半年的時間，疑似被管制久了在家待不住，想要出門找友人玩，才破壞電子腳鐐，是否為尋找下一個犯案目標，還需進一步了解。
潘俊皓同村民眾表示，潘平時喜歡玩手遊及網路交友，也曾在某飯店擔任櫃台人員，是個情場高手，身邊女友不斷，為何會犯下性侵案，十分令人不解。
(中國時報)
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