色狼逍遙18年 行竊洩露DNA

2019年01月12日 04:10 中國時報 羅浚濱／竹縣報導

1999年新竹市發生少女遭強盜性侵案卻查不到嫌犯，2016年警方在竹北檳榔攤竊盜案逮獲竊賊邱瑞文，比對DNA發現邱是當年犯案者，新竹地院認定邱涉犯強盜強制性交罪，將他判刑13年6月，讓邱時隔20年，難逃法律制裁。

被害少女當年14歲唸國二，放學回家時聽到電梯內有小孩受困，打電話給父親後，到外面尋求救援，25歲邱瑞文佯稱願意幫忙，但需要工具開啟電梯，尾隨進少女家，到廚房拿菜刀抵住少女頸部押到房間，不顧少女哀求性侵得逞，臨走前搶走房間內7000餘元現金。

警方將少女吐在衛生紙上的精液送刑事局鑑驗，因沒有涉嫌人的檢體，讓嫌犯一直逍遙法外。2016年7月間，邱男潛入竹北市某檳榔攤行竊被逮，警方採集血跡和唾液送驗比對DNA，發現與18年前少女送驗衛生紙精子細胞層的DNA-STR型別相互吻合，重辦冷案。

邱男警訊承坦犯下該案，但檢方偵查時否認犯行，怕涉性侵案入獄遭人欺負，案經起訴移送法院審理，辯稱當年是以3000元和少女合意性交。

案發到新竹地院審理時已逾19年，法官認為並未超過30年的法定追訴期，且被害人和其父親對當年之事依然記憶深刻，法官認為邱男翻供是卸責之詞，依法將他判刑，本案可上訴。

(中國時報)