範圍外都計影響權益 可打行政官司

2019年01月12日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

民眾因受都市計畫個別變更影響的權利保障，大法官會議在1979年作成156號解釋，「一定區域內人民」可以提訴訟救濟，但仍有許多人在「範圍外」因都計變更權益受損，大法官會議11日作成774號補充解釋，進一步放寬，讓都計「範圍外」的人民也可打行政官司。

這起補充解釋案起因2008年台中市政府辦理都市計畫變更，將部分住宅區變為醫療專用區，「凱撒金邸管理委員會」等11人認為住家的公寓大廈，與醫療院區大樓相距僅1.5公尺，該計畫涉及容積率及停車空間等，影響權益提起訴願。

凱撒金邸管理委員會等11人提訴願被內政部駁回，他們打行政官司，台中高等行政法院認為，管委會有權提行政爭訟且撤銷內政部的決定；內政部不服提上訴，最高行政法院援引釋字156號解釋，認為管委會非「範圍內」無權提訴訟、判決駁回。

管委會因此聲請大法官解釋，大法官會議審理後認為，因都市計畫個別變更致權利或法律上利益受侵害，基於「有權利就有救濟」的憲法原則，就算是範圍外的人民仍應許可提行政訴訟救濟，昨作成補充解釋，未來管委會可據此聲請再審。

(中國時報)