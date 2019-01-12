oBike遽減 北市僅剩1800輛
2017年進軍台灣的oBike，隨借隨還便利性受到民眾青睞，台北市投放單車一度達8000輛，但違停亂象惹民怨，加上市府強制拖吊違停車輛，讓oBike逐漸退燒，不僅台灣團隊於去年10月裁撤，營運車輛也僅剩1800輛，恐是退出台灣市場的前兆。交通局表示，目前oBike營運由國外團隊接手，仍正常營運，但新團隊未來若要重新投放車輛，必須向市府提報營運計畫備查。
恐是退出台灣前兆
總部設在新加坡的公共自行車oBike，去年6月宣布停止新加坡一切營運，當時台灣營運團隊稱「各國團隊獨立運作不受影響」，但相較過去大街小巷遍布車輛，現在要在台北市找一輛oBike都要花一段時間，即便找到車，疑使用率低上風吹日曬雨淋，出現車體出現生鏽情況，遭質疑oBike恐將退出台灣市場。
記者試圖聯繫oBike台灣營運團隊，過去媒體聯絡窗口早在半年前離職，對於目前營運狀況表示不清楚；記者撥打官網客服電話，發現電話錄音通知，若有營運或使用相關問題請以電子郵件或臉書粉絲團告知，疑似台灣營運團隊已停止運作。
對此，交通局證實，oBike台灣營運團隊於去年10月底解散，改由國外團隊接手，現階段仍正常營運，但投放車輛僅剩1800輛。
交通局運輸管理科長王湮筑表示，oBike雖暫無台灣營運團隊，但過去車輛調度團隊仍在運作，若車輛違停或不堪使用，可向交通局通報，交通局將轉報負責單位處理。
現階段仍正常營運
王湮筑強調，新接手團隊至今尚未提報營運規畫，但對方允諾後續未來若重新投放車輛或擬定全新營運計畫會與市府溝通，預計近期將派員來台討論相關事宜。
(中國時報)
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