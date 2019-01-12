汐止交流道增南入匝道 有條件通過

2019年01月12日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

國道1號汐止交流道周邊交通長期壅塞，民怨不斷，新北市府向交通部高公局提出增設南向入口匝道改善方案，總經費約4.3億，11日經高公局召會審議有條件通過，市府須承諾辦理樟江大橋改建並完成康寧街拓寬，待修正計畫書送交高公局陳報行政院並核定後，最快5年內完成。

經費4.3億 最快5年完成

基隆河北側地區的車流目前必須繞行至國道南側才能進入國道，造成汐止區汐萬路、禮門街、中正路及大同路周邊交通嚴重壅塞，在台北縣府時代即提出汐止交流道增設南向入口匝道案，2000、2001、2010、2012年4度提出可行性評估報告送高公局審查，均遭擱置或退回。

新北市府去年9月再將評估報告送交高公局審查，新北市長侯友宜本月10日出席行政院會時，特別針對汐止增設國道入口匝道提案，向中央表達「加速審議與施工」請求，11日隨即傳來喜訊。

交通分流 省20分鐘車程

交通局綜合規劃科長林昭賢表示，國1汐止交流道增設南向匝道改善方案將從拓寬後的康寧街、伯爵街口新增南向匝道，經高架跨越樟江大橋銜接至汐止系統交流道，分流平面車流，改善工程總經費約4.3億，預計可轉移原匝道約27％交通量，節省20分鐘交通時程，交通距離也將縮短約4公里。

國1汐止交流道增設南向匝道改善方案匝道工程需搭配樟江大橋改建，審議委員也要求新北市府須辦理樟江大橋改建並完成康寧街拓寬計畫，林昭賢說，將依審議委員及各單位所提意見，修正補充計畫後送高公局陳報行政院核定，待行政院核定後，預計最快5年內完成。

(中國時報)